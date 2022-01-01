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*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 25
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
*CARLOS SANTANA упал на сцене 10
*KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался п... 9
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Rob Zombie

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14 июл 2022 : 		 Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE

29 июн 2022 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

9 июн 2022 : 		 Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE

9 сен 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

2 июл 2021 : 		 ROB ZOMBIE — о первой встрече с OZZY

10 июн 2021 : 		 ROB ZOMBIE снимет своих The Munsters

23 мар 2021 : 		 ROB ZOMBIE первый

16 мар 2021 : 		 ROB ZOMBIE: «Будут и новые пандемии»

12 мар 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

14 фев 2021 : 		 ROB ZOMBIE: «Мясо? Унесите!»

3 фев 2021 : 		 ROB ZOMBIE два года тянул с выпуском

1 фев 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

29 янв 2021 : 		 Новая песня ROB ZOMBIE

13 янв 2021 : 		 Басист ROB ZOMBIE: «Трамп — террорист, а в Лос-Анджелесе всем по...»

9 дек 2020 : 		 ROB ZOMBIE получит награду

23 ноя 2020 : 		 Новая песня ROB ZOMBIE

16 сен 2020 : 		 Саундтрек ROB ZOMBIE выйдет на виниле

2 июл 2020 : 		 ROB ZOMBIE выпустит трилогию FIREFLY осенью

24 сен 2019 : 		 ROB ZOMBIE почтил память Сида Хэйга

20 авг 2019 : 		 ROB ZOMBIE рассматривает варианты промоушена альбома

17 авг 2019 : 		 Фанатка пыталась стащить с ROB'a ZOMBIE майку, он ответил

17 июл 2019 : 		 Трейлер к новому фильму ROB ZOMBIE

3 июл 2019 : 		 Дата выхода нового фильма ROB ZOMBIE

10 апр 2019 : 		 ROB ZOMBIE завершил работу над фильмом

23 янв 2019 : 		 Новая пластинка ROB'a ZOMBIE'a — просто нечто!

18 янв 2019 : 		 ROB ZOMBIE еще работает над фильмом
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Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE



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ROB ZOMBIE опубликовал первый трейлер к своей версии фильма "The Munsters".




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