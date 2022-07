сегодня



ROB ZOMBIE о слухах про 40 миллионов



ROB ZOMBIE выпустит свою версию фильма "The Munsters" на Blu-ray/DVD 27 сентября. В издание войдет множество бонусов, которых не будет на Netflix. Он также прокомментировал слухи о том, что бюджет фильма составил 40 миллонов:



«Кому могла прийти такая бредовая идея о сорока миллионах? Черт возьми, а я хотел бы, чтобы это было правдой. Чтобы немного прояснить, скажу: если сложить бюджет Halloween 2, The Lords of Salem, 31, 3 From Hell и The Munsters, то не наберется и тридцати миллионов.



И фильм никогда не планировался ни для кинотеатров или Peacock или Paramount. Он сразу снимался для Netflix. Это было еще до того, как я появился в проекте. Я никогда не имел никакой власти по этому вопросу, это дела Universal. Но в Интернете любят слухи, которые некоторые выдают за факты, так что фанатам стоит проверять информацию... Ничего из этого не имеет большого значения, просто хотел, чтобы вы знали правду».











