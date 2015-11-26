ROB ZOMBIE первый

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Rob Zombie

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Новая работа ROB ZOMBIE, "The Lunar Injection Kool Aid Conspiracy Theory", стала первой в чартах Billboard Top Album Sales. Этот чарт составляется на основе продаж только физических версий альбомов.

Прошлые работы музыканта также попадали в десятку лучших: "Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser" (No. 5 in 2016), "Venomous Rat Regeneration Vendor" (No. 7, 2013), "Hellbilly Deluxe 2" (No. 8, 2010), "Educated Horses" (No. 5, 2006), "The Sinister Urge" (No. 8, 2001) and "Hellbilly Deluxe" (No. 5, 1998).

ROB ZOMBIE's 'The Lunar Injection Kool Aid Conspiracy Theory' Lands At No. 1 On BILLBOARD's 'Top Album Sales' Chart



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