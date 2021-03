сегодня



ROB ZOMBIE первый



Новая работа ROB ZOMBIE, "The Lunar Injection Kool Aid Conspiracy Theory", стала первой в чартах Billboard Top Album Sales. Этот чарт составляется на основе продаж только физических версий альбомов.



Прошлые работы музыканта также попадали в десятку лучших: "Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser" (No. 5 in 2016), "Venomous Rat Regeneration Vendor" (No. 7, 2013), "Hellbilly Deluxe 2" (No. 8, 2010), "Educated Horses" (No. 5, 2006), "The Sinister Urge" (No. 8, 2001) and "Hellbilly Deluxe" (No. 5, 1998).







