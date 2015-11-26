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ROB ZOMBIE два года тянул с выпуском



В рамках недавнего интервью с Revolver ROB ZOMBIE подтвердил, что пластинка была готова «уже очень давно»:



«Мне нравится долго работать над пластинками. Мы немного что-то делаем, потом едем в тур. Возвращаемся, немного работаем, и опять едем в тур и живём с этими песнями. И потом я решил: надо бы это выпустить, но тогда я работал над своим фильмом "3 From Hell" и понял, что смысл выпускать пластинку не было, ведь я был в середине процесса работы над фильмом — всё время уходило на него, и я не мог бы нужным способом продвинуть пластинку.



Поэтому я подождал, пока вся работа с фильмом будет закончена, и мы были бы вновь готовы к туру, затем появился COVID, и мы никуда не поехали. Прошло время, с турами не ясно, и я решил, что если не выпустить сейчас, то пластинка так и проваляется на полках вечность. Вот поэтому скоро она и выйдет!»



















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