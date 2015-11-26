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Rob Zombie

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3 фев 2021 : 		 ROB ZOMBIE два года тянул с выпуском

1 фев 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

29 янв 2021 : 		 Новая песня ROB ZOMBIE

13 янв 2021 : 		 Басист ROB ZOMBIE: «Трамп — террорист, а в Лос-Анджелесе всем по...»

9 дек 2020 : 		 ROB ZOMBIE получит награду

23 ноя 2020 : 		 Новая песня ROB ZOMBIE

16 сен 2020 : 		 Саундтрек ROB ZOMBIE выйдет на виниле

2 июл 2020 : 		 ROB ZOMBIE выпустит трилогию FIREFLY осенью

24 сен 2019 : 		 ROB ZOMBIE почтил память Сида Хэйга

20 авг 2019 : 		 ROB ZOMBIE рассматривает варианты промоушена альбома

17 авг 2019 : 		 Фанатка пыталась стащить с ROB'a ZOMBIE майку, он ответил

17 июл 2019 : 		 Трейлер к новому фильму ROB ZOMBIE

3 июл 2019 : 		 Дата выхода нового фильма ROB ZOMBIE

10 апр 2019 : 		 ROB ZOMBIE завершил работу над фильмом

23 янв 2019 : 		 Новая пластинка ROB'a ZOMBIE'a — просто нечто!

18 янв 2019 : 		 ROB ZOMBIE еще работает над фильмом

28 авг 2018 : 		 ROB ZOMBIE: «Я не верю в уход SLAYER, года через два вернутся»

27 июл 2018 : 		 ROB ZOMBIE исполнил кавер-версию MARILYN MANSON

21 июл 2018 : 		 Новый альбом ROB ZOMBIE выйдет в 2019

17 июл 2018 : 		 Трейлер к новому фильму ROB ZOMBIE

7 июн 2018 : 		 ROB ZOMBIE приступил к сведению

1 июн 2018 : 		 Вышли обменные карточки House Of 1000 Corpses

16 май 2018 : 		 Новый альбом ROB ZOMBIE в 2019

23 мар 2018 : 		 Трейлер концертного релиза ROB ZOMBIE

16 мар 2018 : 		 ROB ZOMBIE подтвердил съемки сиквела "Devil's Rejects"

16 мар 2018 : 		 Трейлер нового бокс-сета ROB ZOMBIE
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ROB ZOMBIE два года тянул с выпуском



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В рамках недавнего интервью с Revolver ROB ZOMBIE подтвердил, что пластинка была готова «уже очень давно»:

«Мне нравится долго работать над пластинками. Мы немного что-то делаем, потом едем в тур. Возвращаемся, немного работаем, и опять едем в тур и живём с этими песнями. И потом я решил: надо бы это выпустить, но тогда я работал над своим фильмом "3 From Hell" и понял, что смысл выпускать пластинку не было, ведь я был в середине процесса работы над фильмом — всё время уходило на него, и я не мог бы нужным способом продвинуть пластинку.

Поэтому я подождал, пока вся работа с фильмом будет закончена, и мы были бы вновь готовы к туру, затем появился COVID, и мы никуда не поехали. Прошло время, с турами не ясно, и я решил, что если не выпустить сейчас, то пластинка так и проваляется на полках вечность. Вот поэтому скоро она и выйдет!»

ROB ZOMBIE Explains Why He Waited More Than Two Years To Release New Studio Album








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