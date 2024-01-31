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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 25
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 23
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 22
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
*Возвращение THE KOVENANT 18
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Rob Zombie

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|||| 31 янв 2024

ROB ZOMBIE нашел басиста



zoom
ROB ZOMBIE сообщил, что нашел басиста:

«Спустя 18 лет я с радостью объявляю о возвращении Blasko. Оригинальный четырехструнный Zombie-монстр вернулся. Приготовьтесь к безумной летней кутерьме».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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31 янв 2024
Gustaff
Ах блять кутерьма это ведь, вот оно что
Like!1
31 янв 2024
G
Gleb Monster
Темпесте приготовиться

просмотров: 596

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