сегодня



JOHN 5 — об уходе из группы ROB ZOMBIE ради MÖTLEY CRÜE



JOHN 5 в рамках недавнего интервью рассказал о том, как появился в составе MÖTLEY CRÜE:



«Я дружу с Nikki [Sixx'ом, басистом MÖTLEY CRÜE] и Tommy [Lee, барабанщиком MÖTLEY CRÜE] целую вечность. Я очень близок с Nikki. Мы разговаривали, наверное, по 80 раз в день в течение десятилетия. И мы много всего сделали вместе. Мы вместе работали над песней Meat'a Loaf'a "The Monster's Loose", над SIXX:A.M., конечно, L.A. RATS, "The Dirt" [саундтреком]. Но помимо музыки мы всегда были рядом. Он был шафером на моей свадьбе. И мы всегда ходили в торговый центр, катались на велосипедах и просто занимались обычными делами. И когда всё это произошло... Мы общались друг с другом на гастролях: "Ну всё, чувак. Я выхожу на сцену". А он такой: "Всё в порядке, чувак, мне тоже нужно на сцену. Я поговорю с тобой после шоу", и всё в таком духе. Так что мы общались практически каждый день, когда он был в туре, а я был в туре в то же время с Zombie. Мы выступали с "Freaks On Parade". Это было здорово — отличные шоу, забитые до отказа залы, мы хорошо проводили время, веселились и исполняли музыку. Но тур закончился, и мы вернулись домой. Вообще-то я поехал на несколько концертов CREATURES, моего инструментального проекта. А у MÖTLEY шоу закончились. Но я всё ещё давал кое-какие концерты. И вот звонит Nikki и говорит: "Слушай, Mick собирается на покой. А у нас есть обязательства перед Live Nation. У нас запланированы концерты в Южной Америке и Европе. Не хочешь ли ты присоединиться к нам?" И я ответил: "Конечно". Для меня это как если бы мой брат попросил об этом или нечто подобное. Но после этого решения самое сложное было сказать об этом Rob'у [Zombie], потому что между нами никогда не было негатива. Он мой приятель, и мы исполняли отличную музыку и устраивали прекрасные концерты вместе в течение 17 лет, и у нас никогда не было проблем. Но я подумал про себя: "Жизнь коротка". И я абсолютно честен с вами: "Жизнь коротка. Я хочу испытать как можно больше в жизни". И я думал о себе: "Я хочу сделать это для себя, потому что мне 51 год. Я хочу сделать это. Я хочу испытать это на себе". Сколько раз вы можете получить возможность открыть новую главу в своей жизни в таком возрасте? Я поговорил с Rob'ом, и он меня понял. Он умный, рациональный человек. Я к тому, что он не был в восторге, но он меня понял. И я считаю, что это было просто невероятно с его стороны. Он сказал: "Иди и сделай это". Он не был против.



А потом они взяли [Mike'a] Riggs'a, который, по-моему, стал отличным дополнением команды. Именно его Rob использовал, когда записывал ранние сольные альбомы, и я считаю, что он отлично дополнил группу».



John 5 рассказал о том, как он сообщил Rob'у о своём решении покинуть группу и присоединиться к MÖTLEY CRÜE:



«Я рассказал всё Rob'у прежде, чем это попало в прессу. Я дал согласие Nikki и позвонил Rob'y и сказал: "Вот такие пироги". Мы вместе отыграли шоу на фестивале "Louder Than Life", и это было моё последнее шоу с ним. А потом они взяли Riggs'a, репетировали с ним и выступили на Aftershock. Затем об этом было объявлено — я не очень хорошо помню хронологию событий, но, по-моему, об этом было объявлено немного позже. Но мы расстались полюбовно, не было никаких драматических событий и разборок. И Rob оказался очень крутым. Он сказал: "Я всё понял". Он был совершенно спокоен».



На вопрос о том, разговаривал ли он с ним после его заявления о том, что он присоединяется к MÖTLEY CRÜE, John 5 ответил:



«Честно говоря, нет, и я скучаю по разговорам и переписке с ним. Я больше беспокоюсь о том, что он не ответит мне или не напишет. Думаю, это разобьёт мне сердце. В том-то и дело. Думаю, я бы очень расстроился из-за этого. Но я этого не делаю. Отвечу на ваш вопрос: нет, не общался».



John 5 объяснил причины своего ухода из группы Zombie и вступления в MÖTLEY CRÜE:



«За 17 лет работы с Zombie мне предлагали присоединиться к огромному количеству разных групп. Но я очень близок с ребятами, и с Mick'ом тоже. Мы очень с ними близки. Что-то подсказывало мне: "Ты должен это сделать". Я очень хотел это попробовать. Потому что жизнь — это шоу. Я хочу испытать всё. Я не хочу лежать в своей постели в 126 лет — а именно до этого возраста я планирую дожить — лежать в своей постели в 126 лет и говорить: "Боже, как бы я хотел сделать то-то, то-то и то-то". Но я, наверное, всё равно скажу это себе. Но до сих пор мне было удивительно хорошо!»







+0 -0



( 2 ) просмотров: 469