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Rob Zombie

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ROB ZOMBIE: «Будут и новые пандемии»



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В рамках недавнего разговора с Consequence Of Sound ROB ZOMBIE ответил на вопрос о том, какими, на его взгляд, будут концерты после пандемии:

«Думаю, всё немного поменяется. Очевидно, что пройдёт время, прежде чем люди захотят оказаться среди тысяч слушателей на фестивале. Пройдёт время, прежде чем это вновь будет для них комфортно и приемлемо. Тогда всё вернётся к нормальному состоянию. Но есть большое "НО": если мир продолжит делать то, что делает сейчас, чтобы вызывать подобные пандемии, он не вернётся к нормальной жизни. Потому что мы преодолеем то, что есть сейчас, всё вернётся в нормальное русло, а потом будет ещё одна. Это случится снова. То, что случилось, никого не удивляет. Можете посмотреть прошлые интервью с Биллом Гейтсом и разными людьми, даже [президент Барак] Обама говорит об этом. Все знали, что в какой-то форме будет пандемия. Поэтому я боюсь, что у всех память как у рыбки. Так что как только люди будут вакцинированы и жизнь вернётся в нормальное русло, они просто сделают то же самое и сделают так, чтобы это случилось снова».

ROB ZOMBIE Says There Will Be More Pandemics:



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

СтаканМарьиванны


16 мар 2021, 19:55		>Поэтому я боюсь, что у всех память как у рыбки. Так что как только люди будут вакцинированы и жизнь вернётся в нормальное русло, они просто сделают то же самое и сделают так, чтобы это случилось снова

Роб шарит! Эти свино-курино-ковидо пандемии безумно выгодны всем бенефициарам, чтобы от них отказываться в ближайшей перспективе.


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