Новая песня ROB ZOMBIE



"The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition)", новая песня группы ROB ZOMBIE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy", выход которого запланирован на 12 марта на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. Expanding The Head Of Zed



02. The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition)



03. The Ballad Of Sleazy Rider



04. Hovering Over The Dull Earth



05. Shadow Of The Cemetery Man



06. A Brief Static Hum And Then The Radio Blared



07. 18th Century Cannibals, Excitable Morlocks And A One-Way Ticket On The Ghost Train



08. The Eternal Struggles Of The Howling Man



09. The Much Talked Of Metamorphosis



10. The Satanic Rites Of Blacula



11. Shower Of Stones



12. Shake Your Ass-Smoke Your Grass



13. Boom-Boom-Boom



14. What You Gonna Do With That Gun Mama



15. Get Loose



16. The Serenity Of Witches



17. Crow Killer Blues























