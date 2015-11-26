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Rob Zombie

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21 июл 2018 : 		 Новый альбом ROB ZOMBIE выйдет в 2019

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16 мар 2018 : 		 ROB ZOMBIE подтвердил съемки сиквела "Devil's Rejects"

16 мар 2018 : 		 Трейлер нового бокс-сета ROB ZOMBIE

5 мар 2018 : 		 Бокс-сет ROB ZOMBIE выйдет весной

24 янв 2018 : 		 ROB ZOMBIE начнёт съёмки сиквела "Devil's Rejects"?

26 ноя 2017 : 		 Выпущены фигурки ROB ZOMBIE

27 окт 2017 : 		 ROB ZOMBIE снимает новый фильм

2 авг 2017 : 		 ROB ZOMBIE начал работу над альбомом

22 июн 2017 : 		 Видео с выступления ROB ZOMBIE

12 июн 2017 : 		 ROB ZOMBIE начнет запись летом

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23 май 2017 : 		 ROB ZOMBIE исполняет WHITE ZOMBIE

23 фев 2017 : 		 ROB ZOMBIE озвучил персонажа "Стражей Галактики 2"

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28 окт 2016 : 		 '31' от ROB'a ZOMBIE выйдет зимой

11 окт 2016 : 		 ROB ZOMBIE: «Мы быстро помирились с Джоном»

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Новая пластинка ROB'a ZOMBIE'a — просто нечто!



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Гитарист группы ROB ZOMBIE John 5 в недавнем интервью рассказал о новом альбоме:

«Всё завершено, он готов к выпуску. Я ещё не видел оформления, потому что Rob делает все обложки, а вот что касается музыки, сведения и мастеринга — всё уже готово. И альбом просто нечто!

Я на днях общался с менеджером Rob'a, и мы очень довольны тем, что получилось. И мы очень хотим исполнять новые песни. Это другая сторона вопроса, это же просто в кайф — выходить на сцену и играть новые песни. Это в кайф и группе, и людям, которые приходят на концерт».



ROB ZOMBIE




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