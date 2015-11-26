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Новая пластинка ROB'a ZOMBIE'a — просто нечто!



Гитарист группы ROB ZOMBIE John 5 в недавнем интервью рассказал о новом альбоме:



«Всё завершено, он готов к выпуску. Я ещё не видел оформления, потому что Rob делает все обложки, а вот что касается музыки, сведения и мастеринга — всё уже готово. И альбом просто нечто!



Я на днях общался с менеджером Rob'a, и мы очень довольны тем, что получилось. И мы очень хотим исполнять новые песни. Это другая сторона вопроса, это же просто в кайф — выходить на сцену и играть новые песни. Это в кайф и группе, и людям, которые приходят на концерт».















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