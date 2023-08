сегодня



ROB ZOMBIE открыл тур "Freaks On Parade" выступлением в Dos Equis Pavilion, Dallas, Texas.



Сет-лист:



01. The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition)

02. Feel So Numb

03. Well, Everybody's Fucking In A U.F.O.

04. What Lurks On Channel X?

05. Superbeast

06. Demonoid Phenomenon

07. Drum Solo

08. The Lords Of Salem

09. House Of 1000 Corpses

10. More Human Than Human (WHITE ZOMBIE song)

11. Living Dead Girl

12. Thunder Kiss '65 (WHITE ZOMBIE song)

13. Dragula







