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Rob Zombie

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2 июл 2021 : 		 ROB ZOMBIE — о первой встрече с OZZY

10 июн 2021 : 		 ROB ZOMBIE снимет своих The Munsters

23 мар 2021 : 		 ROB ZOMBIE первый

16 мар 2021 : 		 ROB ZOMBIE: «Будут и новые пандемии»

12 мар 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

14 фев 2021 : 		 ROB ZOMBIE: «Мясо? Унесите!»

3 фев 2021 : 		 ROB ZOMBIE два года тянул с выпуском

1 фев 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

29 янв 2021 : 		 Новая песня ROB ZOMBIE

13 янв 2021 : 		 Басист ROB ZOMBIE: «Трамп — террорист, а в Лос-Анджелесе всем по...»

9 дек 2020 : 		 ROB ZOMBIE получит награду

23 ноя 2020 : 		 Новая песня ROB ZOMBIE

16 сен 2020 : 		 Саундтрек ROB ZOMBIE выйдет на виниле

2 июл 2020 : 		 ROB ZOMBIE выпустит трилогию FIREFLY осенью

24 сен 2019 : 		 ROB ZOMBIE почтил память Сида Хэйга

20 авг 2019 : 		 ROB ZOMBIE рассматривает варианты промоушена альбома

17 авг 2019 : 		 Фанатка пыталась стащить с ROB'a ZOMBIE майку, он ответил

17 июл 2019 : 		 Трейлер к новому фильму ROB ZOMBIE

3 июл 2019 : 		 Дата выхода нового фильма ROB ZOMBIE

10 апр 2019 : 		 ROB ZOMBIE завершил работу над фильмом

23 янв 2019 : 		 Новая пластинка ROB'a ZOMBIE'a — просто нечто!

18 янв 2019 : 		 ROB ZOMBIE еще работает над фильмом

28 авг 2018 : 		 ROB ZOMBIE: «Я не верю в уход SLAYER, года через два вернутся»

27 июл 2018 : 		 ROB ZOMBIE исполнил кавер-версию MARILYN MANSON

21 июл 2018 : 		 Новый альбом ROB ZOMBIE выйдет в 2019

17 июл 2018 : 		 Трейлер к новому фильму ROB ZOMBIE
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ROB ZOMBIE — о первой встрече с OZZY



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ROB ZOMBIE в рамках недавнего интервью рассказал о первой встрече с OZZY:

«OZZY классный, я знаю его очень долгое время. Впервые вместе в тур мы поехали лет двадцать назад, но встретился с ним я раньше. И первая встреча была очень странной. Я пришёл к нему домой — и я ни фига не помню зачем — там я с ним и встретился. Я подумал: "Ну там должно быть до фига людей". Были мой менеджер, Sharon. А в итоге всё закончилось тем, что остались я и он. И он сказал: "О, Rob, а я тут хочу тебе свою новую пластинку поставить". И он поставил, а думал, что поставит он одну или пару тем, но нет — целый альбом! И при этом смотрел на меня и большую часть песен пел. И я думал одновременно о том, как всё это круто, и как некомфортно, потому что я понятия не имел, что мне делать!»

ROB ZOMBIE Recalls His





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