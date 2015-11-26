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ROB ZOMBIE — о первой встрече с OZZY



ROB ZOMBIE в рамках недавнего интервью рассказал о первой встрече с OZZY:



«OZZY классный, я знаю его очень долгое время. Впервые вместе в тур мы поехали лет двадцать назад, но встретился с ним я раньше. И первая встреча была очень странной. Я пришёл к нему домой — и я ни фига не помню зачем — там я с ним и встретился. Я подумал: "Ну там должно быть до фига людей". Были мой менеджер, Sharon. А в итоге всё закончилось тем, что остались я и он. И он сказал: "О, Rob, а я тут хочу тебе свою новую пластинку поставить". И он поставил, а думал, что поставит он одну или пару тем, но нет — целый альбом! И при этом смотрел на меня и большую часть песен пел. И я думал одновременно о том, как всё это круто, и как некомфортно, потому что я понятия не имел, что мне делать!»







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