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Rob Zombie

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Бывший из ROB ZOMBIE: «Как пришел в MÖTLEY CRÜE, то с Rob'ом завязал»



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В программе "THAT Rocks!", ведущими которой являются Eddie Trunk, Jim Florentine и Don Jamieson, у бывшего участника ROB ZOMBIE John'a 5 спросили, общается ли он с бывшим боссом:

«Да нифига, хотя хотелось бы. И я скучаю. Группа звучит отлично, выглядит замечательно и мне бы очень хотелось с ним вновь поговорить... Я скучаю по Rob'y. И знаю, что у него все путем. Но надеюсь, что скоро мы установим связь!»




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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8 сен 2023
Corpsegrinder04
Джонни конечно знатная потаскуха, где только не играл. Но как технически развитый музыкант он конечно крут, тут спору нет.
8 сен 2023
Kliops144
Сижу тут, грустно вспоминаю состав MM "Holy Wood". Ничего обратно уже не вернуть, все проебано.
Like!2
8 сен 2023
gravitgroove
Да и хер с ним, он все равно свои способности так и не вносил в те мейнстримовые индустриальные коллективы. В любом случае, лучшим альбомом Зомби, как Зомби остается дебют, а Мэнсона - антихрист супер стар. И Джонни там не было.
Like!1

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