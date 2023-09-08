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Бывший из ROB ZOMBIE: «Как пришел в MÖTLEY CRÜE, то с Rob'ом завязал»



В программе "THAT Rocks!", ведущими которой являются Eddie Trunk, Jim Florentine и Don Jamieson, у бывшего участника ROB ZOMBIE John'a 5 спросили, общается ли он с бывшим боссом:



«Да нифига, хотя хотелось бы. И я скучаю. Группа звучит отлично, выглядит замечательно и мне бы очень хотелось с ним вновь поговорить... Я скучаю по Rob'y. И знаю, что у него все путем. Но надеюсь, что скоро мы установим связь!»







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