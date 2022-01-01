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*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 25
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 14
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*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
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Rob Zombie

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28 июл 2022 : 		 Фрагмент саундтрека от ROB ZOMBIE

26 июл 2022 : 		 Участники POWERMAN 5000, STATIC-X присоединились к ROB ZOMBIE

22 июл 2022 : 		 ROB ZOMBIE о слухах про 40 миллионов

14 июл 2022 : 		 Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE

29 июн 2022 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

9 июн 2022 : 		 Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE

9 сен 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

2 июл 2021 : 		 ROB ZOMBIE — о первой встрече с OZZY

10 июн 2021 : 		 ROB ZOMBIE снимет своих The Munsters

23 мар 2021 : 		 ROB ZOMBIE первый

16 мар 2021 : 		 ROB ZOMBIE: «Будут и новые пандемии»

12 мар 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

14 фев 2021 : 		 ROB ZOMBIE: «Мясо? Унесите!»

3 фев 2021 : 		 ROB ZOMBIE два года тянул с выпуском

1 фев 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

29 янв 2021 : 		 Новая песня ROB ZOMBIE

13 янв 2021 : 		 Басист ROB ZOMBIE: «Трамп — террорист, а в Лос-Анджелесе всем по...»

9 дек 2020 : 		 ROB ZOMBIE получит награду

23 ноя 2020 : 		 Новая песня ROB ZOMBIE

16 сен 2020 : 		 Саундтрек ROB ZOMBIE выйдет на виниле

2 июл 2020 : 		 ROB ZOMBIE выпустит трилогию FIREFLY осенью

24 сен 2019 : 		 ROB ZOMBIE почтил память Сида Хэйга

20 авг 2019 : 		 ROB ZOMBIE рассматривает варианты промоушена альбома

17 авг 2019 : 		 Фанатка пыталась стащить с ROB'a ZOMBIE майку, он ответил

17 июл 2019 : 		 Трейлер к новому фильму ROB ZOMBIE

3 июл 2019 : 		 Дата выхода нового фильма ROB ZOMBIE
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Фрагмент саундтрека от ROB ZOMBIE



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ROB ZOMBIE опубликовал две композиции из саундтрека к "The Munsters".

Listen to the singles вЂњItвЂ™s ZomboвЂќ and вЂњHouse of ZomboвЂќ from #TheMunsters out now on vinyl from @waxworkrecords and digitally on @BackLotMusic! @RobZombiehttps://t.co/XJZmSerpjipic.twitter.com/Jtrqv14vQY






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