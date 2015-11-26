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Rob Zombie

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7 июн 2018 : 		 ROB ZOMBIE приступил к сведению

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Саундтрек ROB ZOMBIE выйдет на виниле



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Впервые в истории саундтрек к фильму ROB'a ZOMBIE "Halloween" будет издан на виниле на Waxwork Records. Релиз намечен на 29 октября.

ROB ZOMBIEвЂ™s Halloween Movie Soundtracks To Be Released On Vinyl



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