ROB ZOMBIE выпустит трилогию FIREFLY осенью



Восьмого сентября Target выпустят коллекционный бокс-сет ROB ZOMBIE на Blu-ray/цифровые версии трилогии Firefly, в которую входят "House Of 1000 Corpses", "The Devils Rejects" (unrated version) и "3 From Hell" (unrated version). За оформление отвечал Vance Kelly.











