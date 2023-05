сегодня



Участники RAGE AGAINST THE MACHINE поблагодарили ЗCРНР



Спустя всего несколько часов после того, как Зал славы рок-н-ролла объявил имена лауреатов этого года, в число которых вошли RAGE AGAINST THE MACHINE, группа опубликовала заявление, в котором поблагодарила Зал славы рок-н-ролла за введение и рассказала о долгом пути, который привёл к этому событию:



«Это удивительная траектория для нас — быть принятыми в Зал славы рок-н-ролла.



В 1991 году четыре человека в Лос-Анджелесе создали музыкальную группу, чтобы отстаивать свои интересы там, где пересекаются звук и солидарность. Мы назвали себя RAGE AGAINST THE MACHINE. Группа, которая известна как своими альбомами, так и яростным противостоянием военной машине США, господству белой расы и эксплуатации. Группа, чьи песни привели альтернативное радио к новым высотам, в то время как правые медиакомпании пытались вычистить из эфира каждую нашу песню. Группа, которая сочиняла повстанческие песни на заброшенном промышленном складе в долине, которая позже свергнет поп-монополию "X Factor" Саймона Коуэлла, займёт первое место в британских чартах и станет самой скачиваемой песней в истории Великобритании. Группа, которая финансировала и организовывала делегации, чтобы выступить вместе с мексиканскими повстанческими общинами сапатистов, чтобы изобличить войну мексиканского правительства против коренного населения. Группа, чьи эксперименты по соединению панка, рока и хип-хопа стали самостоятельным жанром. Группа, которая впервые в своей истории остановила работу Нью-Йоркской фондовой биржи. Группа, которая стала мишенью для полицейских организаций, пытавшихся запретить нам выступать на заполненных аренах из-за, что мы выступили за освобождение Мумии Абу Джамала, Леонарда Пелтиера и других политических заключенных. Группа, которая подала в суд на Государственный департамент США за их фашистскую практику использования нашей музыки для пыток невинных людей в тюрьме Гуантанамо.



Большое спасибо Залу славы за признание музыки и миссии RAGE AGAINST THE MACHINE. Мы благодарны всем страстным поклонникам, многим талантливым соучастникам, с которыми мы работали, и всем активистам, организаторам, бунтарям и революционерам прошлого, настоящего и будущего, которые вдохновляли нас на творчество».











