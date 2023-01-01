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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 25
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
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Rage Against the Machine

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5 май 2023 : 		 Участники RAGE AGAINST THE MACHINE поблагодарили ЗCРНР

3 май 2023 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE введут в ЗСРнР

30 мар 2023 : 		 Будут ли еще концерты RAGE AGAINST THE MACHINE?

14 дек 2022 : 		 У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты

4 сен 2022 : 		 Концертное видео RAGE AGAINST THE MACHINE

19 авг 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE собрали миллион

12 авг 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отменили европейские концерты

10 авг 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE открыли серию выступлений в Нью-Йорке

26 июл 2022 : 		 Гитариста RAGE AGAINST THE MACHINE скинули со сцены

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE

12 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE

11 июн 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE репетируют перед туром

10 май 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE — за аборты

21 янв 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отложили тур до лета

4 дек 2021 : 		 Барабанщику RAGE AGAINST THE MACHINE провели операцию

31 май 2021 : 		 Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE перенёс операцию

19 май 2021 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE — за палестинцев

10 апр 2021 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE перенесли тур

6 мар 2021 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Драйв-ин-концерты не про нас»

21 дек 2020 : 		 TOM MORELLO: «Вообще удивлён, что RAGE AGAINST THE MACHINE смогли организовать концерт»

12 июн 2020 : 		 Альбом RAGE AGAINST THE MACHINE вернулся в чарты

30 мар 2020 : 		 Десятилетний виртуоз исполняет RAGE AGAINST THE MACHINE и KISS

13 мар 2020 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отменили тур из-за короновируса

11 фев 2020 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE приедут в Европу

11 янв 2020 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE отвечает на критику

1 ноя 2019 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE соберутся вместе
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Участники RAGE AGAINST THE MACHINE поблагодарили ЗCРНР



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Спустя всего несколько часов после того, как Зал славы рок-н-ролла объявил имена лауреатов этого года, в число которых вошли RAGE AGAINST THE MACHINE, группа опубликовала заявление, в котором поблагодарила Зал славы рок-н-ролла за введение и рассказала о долгом пути, который привёл к этому событию:

«Это удивительная траектория для нас — быть принятыми в Зал славы рок-н-ролла.

В 1991 году четыре человека в Лос-Анджелесе создали музыкальную группу, чтобы отстаивать свои интересы там, где пересекаются звук и солидарность. Мы назвали себя RAGE AGAINST THE MACHINE. Группа, которая известна как своими альбомами, так и яростным противостоянием военной машине США, господству белой расы и эксплуатации. Группа, чьи песни привели альтернативное радио к новым высотам, в то время как правые медиакомпании пытались вычистить из эфира каждую нашу песню. Группа, которая сочиняла повстанческие песни на заброшенном промышленном складе в долине, которая позже свергнет поп-монополию "X Factor" Саймона Коуэлла, займёт первое место в британских чартах и станет самой скачиваемой песней в истории Великобритании. Группа, которая финансировала и организовывала делегации, чтобы выступить вместе с мексиканскими повстанческими общинами сапатистов, чтобы изобличить войну мексиканского правительства против коренного населения. Группа, чьи эксперименты по соединению панка, рока и хип-хопа стали самостоятельным жанром. Группа, которая впервые в своей истории остановила работу Нью-Йоркской фондовой биржи. Группа, которая стала мишенью для полицейских организаций, пытавшихся запретить нам выступать на заполненных аренах из-за, что мы выступили за освобождение Мумии Абу Джамала, Леонарда Пелтиера и других политических заключенных. Группа, которая подала в суд на Государственный департамент США за их фашистскую практику использования нашей музыки для пыток невинных людей в тюрьме Гуантанамо.

Большое спасибо Залу славы за признание музыки и миссии RAGE AGAINST THE MACHINE. Мы благодарны всем страстным поклонникам, многим талантливым соучастникам, с которыми мы работали, и всем активистам, организаторам, бунтарям и революционерам прошлого, настоящего и будущего, которые вдохновляли нас на творчество».






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