10 апр 2021



RAGE AGAINST THE MACHINE перенесли тур



RAGE AGAINST THE MACHINE объявили о переносе тура на 2022 год:



Mar. 31 - El Paso, TX @ Don Haskins Center *



Apr. 02 - Las Cruces, NM @ Pan American Center *



Apr. 04 - Glendale, AZ @ Gila River Arena *



Apr. 06 - Glendale, AZ @ Gila River Arena *



Apr. 26 - Oakland, CA @ Oakland Arena *



Apr. 28 - Oakland, CA @ Oakland Arena *



Apr. 30 - Tacoma, WA @ Tacoma Dome *



May 02 - Portland, OR @ Moda Center *



May 05 - Vancouver, BC @ Pacific Coliseum at the PNE *



May 07 - Edmonton, AB @ Rogers Place *



May 09 - Calgary, AB @ Scotiabank Saddledome *



May 11 - Winnipeg, MB @ Bell MTS Place *



May 13 - Sioux Falls, SD @ Denny Sanford Premier Center *



May 15 - Minneapolis, MN @ Target Center *



May 16 - Minneapolis, MN @ Target Center *



May 18 - Kansas City, MO @ Sprint Center *



May 20 - St. Louis, MO @ Enterprise Center *



May 22 - Detroit, MI @ Little Caesars Arena *



May 23 - Detroit, MI @ Little Caesars Arena *



Jun. 09 - East Troy, WI @ Alpine Valley Music Theatre *



Jul. 11 - Chicago, IL @ United Center



Jul. 12 - Chicago, IL @ United Center



Jul. 15 - Ottawa, ON @ Ottawa Bluesfest



Jul. 16 - Quebec City, QC @ Festival d’ete de Quebec



Jul. 19 - Hamilton, ON @ FirstOntario Centre *



Jul. 21 - Toronto, ON @ Scotiabank Arena *



Jul. 23 - Toronto, ON @ Scotiabank Arena *



Jul. 25 - Buffalo, NY @ KeyBank Center *



Jul. 27 - Cleveland, OH @ Rocket Mortgage FieldHouse *



Jul. 29 - Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena *



Jul. 31 - Raleigh, NC @ PNC Arena *



Aug. 02 - Washington DC @ Capital One Arena *



Aug. 03 - Washington DC @ Capital One Arena *



Aug. 08 - New York, NY @ Madison Square Garden *



Aug. 09 - New York, NY @ Madison Square Garden *



Aug. 11 - New York, NY @ Madison Square Garden *



Aug. 12 - New York, NY @ Madison Square Garden *



Aug. 14 - New York, NY @ Madison Square Garden *



* With RUN THE JEWELS













