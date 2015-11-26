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Rage Against the Machine

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4 дек 2021 : 		 Барабанщику RAGE AGAINST THE MACHINE провели операцию

31 май 2021 : 		 Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE перенёс операцию

19 май 2021 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE — за палестинцев

10 апр 2021 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE перенесли тур

6 мар 2021 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Драйв-ин-концерты не про нас»

21 дек 2020 : 		 TOM MORELLO: «Вообще удивлён, что RAGE AGAINST THE MACHINE смогли организовать концерт»

12 июн 2020 : 		 Альбом RAGE AGAINST THE MACHINE вернулся в чарты

30 мар 2020 : 		 Десятилетний виртуоз исполняет RAGE AGAINST THE MACHINE и KISS

13 мар 2020 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отменили тур из-за короновируса

11 фев 2020 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE приедут в Европу

11 янв 2020 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE отвечает на критику

1 ноя 2019 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE соберутся вместе

10 дек 2018 : 		 Против басиста RAGE AGAINST THE MACHINE подан иск

3 дек 2018 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE разводится

23 мар 2017 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE на новом альбоме Чака Берри

29 ноя 2016 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE почтил память Фиделя

23 ноя 2016 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Трамп просто Адольф!»

8 сен 2016 : 		 Новая песня вокалиста RAGE AGAINST THE MACHINE

12 июн 2016 : 		 TOM MORELLO: "От RAGE AGAINST THE MACHINE остались лишь тлеющие угли"

1 июн 2016 : 		 Первый альбом RAGE AGAINST THE MACHINE выйдет на SACD

19 май 2016 : 		 Фэны, ожидающие реюниона RAGE AGAINST THE MACHINE, будут разочарованы

30 окт 2015 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE с нетерпением ждет выступления с OZZY

6 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAGE AGAINST THE MACHINE

3 окт 2015 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE отрицает существование ИГ

1 окт 2015 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE извинился за появление LIMP BIZKIT

16 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAGE AGAINST THE MACHINE
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Барабанщику RAGE AGAINST THE MACHINE провели операцию



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Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE в очередной раз перенес операцию по восстановлению разорванного мениска. Через семь месяцев после операции на правой ноге Brad Wilk лег под нож, чтобы восстановить разорванный хрящ в левом колене.

«Медсестрам тоже нужно спать. Хорошо, что я уже проделывал это с другой стороны. Вторая операция на колене в этом году завершена. Опять порван мениск... Да начнется заживление. Из-за этого несколько недель сахар в крови был несколько не в норме. Очень рад, что скоро смогу снова начать полноценно играть».

RAGE AGAINST THE MACHINE Drummer BRAD WILK Undergoes Second Surgery To Repair Torn Meniscus





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