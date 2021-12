сегодня



Барабанщику RAGE AGAINST THE MACHINE провели операцию



Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE в очередной раз перенес операцию по восстановлению разорванного мениска. Через семь месяцев после операции на правой ноге Brad Wilk лег под нож, чтобы восстановить разорванный хрящ в левом колене.



«Медсестрам тоже нужно спать. Хорошо, что я уже проделывал это с другой стороны. Вторая операция на колене в этом году завершена. Опять порван мениск... Да начнется заживление. Из-за этого несколько недель сахар в крови был несколько не в норме. Очень рад, что скоро смогу снова начать полноценно играть».













+0 -0



просмотров: 264