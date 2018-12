сегодня



Басист RAGE AGAINST THE MACHINE разводится



Басист RAGE AGAINST THE MACHINE, AUDIOSLAVE и PROPHETS OF RAGE Tim Commerford подтвердил факт развода с супругой, с которой прожил почти два десятилетия.



«После 17 лет брака с Элис Димас я с грустью объявляю о нашем разводе. Это решение было принято после долгих размышлений и обсуждений.



Я хочу выразить глубокую признательность моей семье и друзьям, которые поддержали нас в этих переменах. Мы остаёмся преданными и любящими родителями для наших двух мальчиков.



Наша семья заранее просит вашей доброты и проявления чуткости в это трудное для нас время».



50-летний рокер и Элис Коммерфорд сочетались браком в 2001 году, у них есть двое детей — Ксавье и Квентин. В документах, полученных The Blast, Элис указала 27 ноября как дату расставания и просит о физической опеке над двумя детьми. Она также настаивает на алиментах.



Семья живёт в Малибу, а Элис, как сообщается, работает в медицинской области, а также является активистом по борьбе со СПИДом. Причина расставания не сообщается.











+0 -0





просмотров: 47