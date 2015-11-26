Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Небольшие изменения на DARKSIDE.ru 139
*Лидер BEHEMOTH о смерти американского проповедника 52
*На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет примене... 45
*У EXODUS целая обойма риффов и песен 37
*RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре 28
[= ||| все новости группы



*

Rage Against the Machine

*



3 дек 2018 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE разводится

23 мар 2017 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE на новом альбоме Чака Берри

29 ноя 2016 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE почтил память Фиделя

23 ноя 2016 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Трамп просто Адольф!»

8 сен 2016 : 		 Новая песня вокалиста RAGE AGAINST THE MACHINE

12 июн 2016 : 		 TOM MORELLO: "От RAGE AGAINST THE MACHINE остались лишь тлеющие угли"

1 июн 2016 : 		 Первый альбом RAGE AGAINST THE MACHINE выйдет на SACD

19 май 2016 : 		 Фэны, ожидающие реюниона RAGE AGAINST THE MACHINE, будут разочарованы

30 окт 2015 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE с нетерпением ждет выступления с OZZY

6 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAGE AGAINST THE MACHINE

3 окт 2015 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE отрицает существование ИГ

1 окт 2015 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE извинился за появление LIMP BIZKIT

16 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAGE AGAINST THE MACHINE

18 авг 2015 : 		 Концертный DVD RAGE AGAINST THE MACHINE выйдет в октябре

18 мар 2015 : 		 Колыбельные от RAGE AGAINST THE MACHINE

25 фев 2015 : 		 Новый альбом группы басиста RAGE AGAINST THE MACHINE доступен для прослушивания

30 янв 2015 : 		 LANCE ARMSTRONG принял участие в новом видео басиста RAGE AGAINST THE MACHINE

12 янв 2015 : 		 Редкий концерт RAGE AGAINST THE MACHINE

6 окт 2014 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE работает над сольным альбомом

15 янв 2014 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE хочет выпустить сольную работу

28 июн 2013 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE в саундтреке 'Тихоокеанский рубеж'

27 июн 2013 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Эдвард Сноуден — герой!»

1 апр 2013 : 		 TOM MORELLO: «Никаких планов» насчёт нового альбома RAGE AGAINST THE MACHINE

27 ноя 2012 : 		 Переиздание дебютного альбома RAGE AGAINST THE MACHINE доступно для прослушивания

17 ноя 2012 : 		 Демо-версия RAGE AGAINST THE MACHINE

11 окт 2012 : 		 Юбилейный бокс-сет от RAGE AGAINST THE MACHINE
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Басист RAGE AGAINST THE MACHINE разводится



*
zoom
*
* *
Басист RAGE AGAINST THE MACHINE, AUDIOSLAVE и PROPHETS OF RAGE Tim Commerford подтвердил факт развода с супругой, с которой прожил почти два десятилетия.

«После 17 лет брака с Элис Димас я с грустью объявляю о нашем разводе. Это решение было принято после долгих размышлений и обсуждений.

Я хочу выразить глубокую признательность моей семье и друзьям, которые поддержали нас в этих переменах. Мы остаёмся преданными и любящими родителями для наших двух мальчиков.

Наша семья заранее просит вашей доброты и проявления чуткости в это трудное для нас время».

50-летний рокер и Элис Коммерфорд сочетались браком в 2001 году, у них есть двое детей — Ксавье и Квентин. В документах, полученных The Blast, Элис указала 27 ноября как дату расставания и просит о физической опеке над двумя детьми. Она также настаивает на алиментах.

Семья живёт в Малибу, а Элис, как сообщается, работает в медицинской области, а также является активистом по борьбе со СПИДом. Причина расставания не сообщается.



RAGE AGAINST THE MACHINE Bassist Confirms Split With Wife:



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 47

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Lacrimosa Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом