RAGE AGAINST THE MACHINE всё

Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE Brad Wilk опубликовал следующее сообщение:



«Я знаю, что многие ожидают, когда мы объявим даты новых гастролей для всех отмененных концертов RATM. Я не хочу еще больше нервировать людей и себя.



Поэтому, несмотря на то, что было несколько сообщений о том, что это может произойти в будущем... Я хочу сообщить вам, что RATM ( Tim, Zack, Tom и я) больше не будут гастролировать или выступать вживую.



Мне жаль тех из вас, кто ждал, что это случится. Мне бы очень хотелось, чтобы это произошло...»





