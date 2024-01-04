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Rage Against the Machine

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RAGE AGAINST THE MACHINE всё



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Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE Brad Wilk опубликовал следующее сообщение:

«Я знаю, что многие ожидают, когда мы объявим даты новых гастролей для всех отмененных концертов RATM. Я не хочу еще больше нервировать людей и себя.

Поэтому, несмотря на то, что было несколько сообщений о том, что это может произойти в будущем... Я хочу сообщить вам, что RATM ( Tim, Zack, Tom и я) больше не будут гастролировать или выступать вживую.

Мне жаль тех из вас, кто ждал, что это случится. Мне бы очень хотелось, чтобы это произошло...»




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КомментарииСкрыть/показать 11 )

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4 янв 2024
gravitgroove
Интересно! Сдается внутри коллектива расскол из-за политповестки. Не в первой.
П.С. (одному из админов) Зачем банил по маске? Банил бы сразу аккаунт весь, так надежнее, сам же должен знать такие простые вещи.
Like!2
4 янв 2024
WahrandPhain
gravitgroove, рок, свобода!) админы любят выстраивать свою, правильную повестку, плюрализм мнений не допустим.
4 янв 2024
gravitgroove
WahrandPhain, да у них самих, как я понимаю, гласности внутри нет, кто-то там втихоря банит без предупреждений. А мне что? Только переключится с домашнего - динамического на мобильный LTE и я снова тут. В общем, странный метод для бана, а самое главное, с чего бы вдруг?!
4 янв 2024
ElectricRetard
gravitgroove, поэтому что в пизду вообще эту вашу политику обсуждать))
Like!1
4 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, у меня было такое, что с компа я зайти не мог, а с телефонного интернета мог, вроде это не бан был, но хз
Like!1
4 янв 2024
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, ну тогда хз, значит, ДС приготовится.
4 янв 2024
ChatGPT
gravitgroove, нКВД машина работает
Like!1
4 янв 2024
ChatGPT
блин жалко
а хотя нет пофиг
Like!1
4 янв 2024
ChatGPT
ChatGPT, было бы жалко если бы хоть какой-то материал выпустить успели, а так всё равно
4 янв 2024
Lord Iscariah
Похуй. Музыка у них херня, хотя в живую они носились по сцене нормально, только за счет этого и вывозили.
4 янв 2024
Kliops144
На эти концертные чёсы ваще похуй. Новый материал мог бы вызвать интерес, но учитывая, что альбом этих, как их... профетс оф рейдж - сраное говно, то лучше не надо, посему похуй вдвойне. Раньше когда-то дико обожал ratm, часто слушал. Последние годы даже не врубал, наслушался на всю жизнь, наверное.

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