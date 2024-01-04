RAGE AGAINST THE MACHINE всё

Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE Brad Wilk опубликовал следующее сообщение:
«Я знаю, что многие ожидают, когда мы объявим даты новых гастролей для всех отмененных концертов RATM. Я не хочу еще больше нервировать людей и себя.
Поэтому, несмотря на то, что было несколько сообщений о том, что это может произойти в будущем... Я хочу сообщить вам, что RATM ( Tim, Zack, Tom и я) больше не будут гастролировать или выступать вживую.
Мне жаль тех из вас, кто ждал, что это случится. Мне бы очень хотелось, чтобы это произошло...»
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П.С. (одному из админов) Зачем банил по маске? Банил бы сразу аккаунт весь, так надежнее, сам же должен знать такие простые вещи.
а хотя нет пофиг