RAGE AGAINST THE MACHINE отложили тур до лета



RAGE AGAINST THE MACHINE перенесли даты выступлений долгожданного тура "Public Service Announcement" на лето этого года. В итоге тур стартует девятого июля в East Troy, Wisconsin, а все запланированные концерты с 31 марта по 23 мая будут перенесены.







