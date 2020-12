сегодня



TOM MORELLO: «Вообще удивлён, что RAGE AGAINST THE MACHINE смогли организовать концерт»



В рамках беседы с CBC Radio One гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE TOM MORELLO ответил на вопрос о том, думал ли он, что коллектив так быстро достигнет коммерческого успеха:



«Я был удивлён, что мы вообще смогли организовать клубный концерт. Сложно представить себе ту ситуацию — в 1991 году не было неомарксистских, многонациональных рэп-панк-металлических групп. У нас было ровно ноль коммерческих амбиций. Мы написали эти песни, и единственной целью было сделать кассетное демо. У меня уже был контракт на запись с группой, у которой было больше коммерческих амбиций, и я знал, что контракт на запись не означает, что что-то поменяется, моя жизнь становилась только хуже, а не лучше, когда у меня он появился. Так что всё это не имело никакого значения. Поэтому мы просто создавали музыку как средство самовыражения с потрясающими текстами Zack's [De La Rocha] и музыкальной химией группы, и на этом всё.



Я помню первый раз, когда кто-то, кроме нас четверых, услышал ноту нашей музыки. Мы репетировали в промышленном комплексе, и рабочий время от времени проходил мимо и говорил: "Что вы, ребята, делаете?" Я ответил: "Мы — группа". А он сказал: "Могу я послушать?" Я подумал: "Наверное, да". В то время у нас было всего несколько песен. Так что он сел в нашей репетиционной комнате. Он был первым парнем, который услышал RAGE AGAINST THE MACHINE. У нас не было ни имени, ни чего-либо ещё. И мы сыграли ему несколько песен, и в конце последней песни тарелки замирают, и я такой: "Что ты думаешь?" А он встал и сказал: "Твоя музыка вызывает у меня желание драться". [Смеётся].



С первого раза, когда мы выступали на публике, было очевидно, что существует связь с аудиторией, которая сильно отличается от того, что я когда-либо встречал до того момента».













+3 -0



( 2 ) просмотров: 491