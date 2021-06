31 май 2021



Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE перенёс операцию



Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE Brad Wilk только что перенёс операцию по восстановлению разорванного мениска. Об этом музыкант сообщил в своём Инстаграм-аккаунте.







