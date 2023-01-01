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*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 39
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 14
*DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH,... 12
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Rage Against the Machine

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30 мар 2023 : 		 Будут ли еще концерты RAGE AGAINST THE MACHINE?

14 дек 2022 : 		 У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты

4 сен 2022 : 		 Концертное видео RAGE AGAINST THE MACHINE

19 авг 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE собрали миллион

12 авг 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отменили европейские концерты

10 авг 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE открыли серию выступлений в Нью-Йорке

26 июл 2022 : 		 Гитариста RAGE AGAINST THE MACHINE скинули со сцены

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE

12 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE

11 июн 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE репетируют перед туром

10 май 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE — за аборты

21 янв 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отложили тур до лета

4 дек 2021 : 		 Барабанщику RAGE AGAINST THE MACHINE провели операцию

31 май 2021 : 		 Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE перенёс операцию

19 май 2021 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE — за палестинцев

10 апр 2021 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE перенесли тур

6 мар 2021 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Драйв-ин-концерты не про нас»

21 дек 2020 : 		 TOM MORELLO: «Вообще удивлён, что RAGE AGAINST THE MACHINE смогли организовать концерт»

12 июн 2020 : 		 Альбом RAGE AGAINST THE MACHINE вернулся в чарты

30 мар 2020 : 		 Десятилетний виртуоз исполняет RAGE AGAINST THE MACHINE и KISS

13 мар 2020 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отменили тур из-за короновируса

11 фев 2020 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE приедут в Европу

11 янв 2020 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE отвечает на критику

1 ноя 2019 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE соберутся вместе

10 дек 2018 : 		 Против басиста RAGE AGAINST THE MACHINE подан иск

3 дек 2018 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE разводится
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Будут ли еще концерты RAGE AGAINST THE MACHINE?



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Tom Morello в интервью Rolling Stone ответил на вопрос о том, насколько вероятно, что RAGE AGAINST THE MACHINE вновь выйдут на сцену:

«RAGE AGAINST THE MACHINE — как кольцо из романа "Властелин колец". Оно сводит мужчин с ума. Оно сводит с ума журналистов. Оно сводит с ума людей из звукозаписывающей индустрии. Они хотят этого. Им нужна эта вещь, и они сходят с ума. Если будут концерты RAGE, если не будут, вы узнаете об этом от группы. Я не знаю. Когда появятся новости, это будет коллективное заявление группы. Новостей нет... Если бы RAGE AGAINST THE MACHINE собирались уйти на отдых, RAGE AGAINST THE MACHINE сказали бы: "Мы уходим на отдых". Этого не произошло. Я скажу, что понимаю и уважаю фрустрацию. Это своего рода разочарование — не знать, когда находишься в группе! Но в результате получилось много отличной музыки».




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