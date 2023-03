сегодня



Будут ли еще концерты RAGE AGAINST THE MACHINE?



Tom Morello в интервью Rolling Stone ответил на вопрос о том, насколько вероятно, что RAGE AGAINST THE MACHINE вновь выйдут на сцену:



«RAGE AGAINST THE MACHINE — как кольцо из романа "Властелин колец". Оно сводит мужчин с ума. Оно сводит с ума журналистов. Оно сводит с ума людей из звукозаписывающей индустрии. Они хотят этого. Им нужна эта вещь, и они сходят с ума. Если будут концерты RAGE, если не будут, вы узнаете об этом от группы. Я не знаю. Когда появятся новости, это будет коллективное заявление группы. Новостей нет... Если бы RAGE AGAINST THE MACHINE собирались уйти на отдых, RAGE AGAINST THE MACHINE сказали бы: "Мы уходим на отдых". Этого не произошло. Я скажу, что понимаю и уважаю фрустрацию. Это своего рода разочарование — не знать, когда находишься в группе! Но в результате получилось много отличной музыки».







+0 -0



просмотров: 96