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Rage Against the Machine

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6 мар 2021 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Драйв-ин-концерты не про нас»

21 дек 2020 : 		 TOM MORELLO: «Вообще удивлён, что RAGE AGAINST THE MACHINE смогли организовать концерт»

12 июн 2020 : 		 Альбом RAGE AGAINST THE MACHINE вернулся в чарты

30 мар 2020 : 		 Десятилетний виртуоз исполняет RAGE AGAINST THE MACHINE и KISS

13 мар 2020 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отменили тур из-за короновируса

11 фев 2020 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE приедут в Европу

11 янв 2020 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE отвечает на критику

1 ноя 2019 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE соберутся вместе

10 дек 2018 : 		 Против басиста RAGE AGAINST THE MACHINE подан иск

3 дек 2018 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE разводится

23 мар 2017 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE на новом альбоме Чака Берри

29 ноя 2016 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE почтил память Фиделя

23 ноя 2016 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Трамп просто Адольф!»

8 сен 2016 : 		 Новая песня вокалиста RAGE AGAINST THE MACHINE

12 июн 2016 : 		 TOM MORELLO: "От RAGE AGAINST THE MACHINE остались лишь тлеющие угли"

1 июн 2016 : 		 Первый альбом RAGE AGAINST THE MACHINE выйдет на SACD

19 май 2016 : 		 Фэны, ожидающие реюниона RAGE AGAINST THE MACHINE, будут разочарованы

30 окт 2015 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE с нетерпением ждет выступления с OZZY

6 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAGE AGAINST THE MACHINE

3 окт 2015 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE отрицает существование ИГ

1 окт 2015 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE извинился за появление LIMP BIZKIT

16 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAGE AGAINST THE MACHINE

18 авг 2015 : 		 Концертный DVD RAGE AGAINST THE MACHINE выйдет в октябре

18 мар 2015 : 		 Колыбельные от RAGE AGAINST THE MACHINE

25 фев 2015 : 		 Новый альбом группы басиста RAGE AGAINST THE MACHINE доступен для прослушивания

30 янв 2015 : 		 LANCE ARMSTRONG принял участие в новом видео басиста RAGE AGAINST THE MACHINE
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Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Драйв-ин-концерты не про нас»



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Басист RAGE AGAINST THE MACHINE Tim Commerford сказал в недавнем интервью, что его группа «никогда не пойдёт» на драйв-ин-концерты:

«Музыканты получили удар под дых, чувак. Музыканты, парикмахерские и спортзалы, мы последние. Так что для меня это стресс, просто потому что я смотрю на RAGE и думаю: "Чёрт, ведь вся сила в аудитории". Ты идёшь на концерты RAGE, чтобы увидеть аудиторию, так же, как и группу, — нам это нужно. Мы одна из тех групп, которым это крайне необходимо.

Мы никогда не станем одной из тех продажных групп, которые будут устраивать драйв-ин-концерты или играть на площадке, которая вмещает сто тысяч человек, а там соберётся только десять тысяч. Это чушь собачья. RAGE никогда этого не сделают. Шоу не будет хорошим, пока там не будет аудитории, — это совместный опыт, вот и всё».

RAGE AGAINST THE MACHINE Will Never Play A Drive-In Concert, Says TIM COMMERFORD





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