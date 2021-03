сегодня



Басист RAGE AGAINST THE MACHINE : «Драйв-ин-концерты не про нас»



Басист RAGE AGAINST THE MACHINE Tim Commerford сказал в недавнем интервью, что его группа «никогда не пойдёт» на драйв-ин-концерты:



«Музыканты получили удар под дых, чувак. Музыканты, парикмахерские и спортзалы, мы последние. Так что для меня это стресс, просто потому что я смотрю на RAGE и думаю: "Чёрт, ведь вся сила в аудитории". Ты идёшь на концерты RAGE, чтобы увидеть аудиторию, так же, как и группу, — нам это нужно. Мы одна из тех групп, которым это крайне необходимо.



Мы никогда не станем одной из тех продажных групп, которые будут устраивать драйв-ин-концерты или играть на площадке, которая вмещает сто тысяч человек, а там соберётся только десять тысяч. Это чушь собачья. RAGE никогда этого не сделают. Шоу не будет хорошим, пока там не будет аудитории, — это совместный опыт, вот и всё».













