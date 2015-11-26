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Rage Against the Machine

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19 май 2021 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE — за палестинцев

10 апр 2021 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE перенесли тур

6 мар 2021 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Драйв-ин-концерты не про нас»

21 дек 2020 : 		 TOM MORELLO: «Вообще удивлён, что RAGE AGAINST THE MACHINE смогли организовать концерт»

12 июн 2020 : 		 Альбом RAGE AGAINST THE MACHINE вернулся в чарты

30 мар 2020 : 		 Десятилетний виртуоз исполняет RAGE AGAINST THE MACHINE и KISS

13 мар 2020 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отменили тур из-за короновируса

11 фев 2020 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE приедут в Европу

11 янв 2020 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE отвечает на критику

1 ноя 2019 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE соберутся вместе

10 дек 2018 : 		 Против басиста RAGE AGAINST THE MACHINE подан иск

3 дек 2018 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE разводится

23 мар 2017 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE на новом альбоме Чака Берри

29 ноя 2016 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE почтил память Фиделя

23 ноя 2016 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Трамп просто Адольф!»

8 сен 2016 : 		 Новая песня вокалиста RAGE AGAINST THE MACHINE

12 июн 2016 : 		 TOM MORELLO: "От RAGE AGAINST THE MACHINE остались лишь тлеющие угли"

1 июн 2016 : 		 Первый альбом RAGE AGAINST THE MACHINE выйдет на SACD

19 май 2016 : 		 Фэны, ожидающие реюниона RAGE AGAINST THE MACHINE, будут разочарованы

30 окт 2015 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE с нетерпением ждет выступления с OZZY

6 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAGE AGAINST THE MACHINE

3 окт 2015 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE отрицает существование ИГ

1 окт 2015 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE извинился за появление LIMP BIZKIT

16 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAGE AGAINST THE MACHINE

18 авг 2015 : 		 Концертный DVD RAGE AGAINST THE MACHINE выйдет в октябре

18 мар 2015 : 		 Колыбельные от RAGE AGAINST THE MACHINE
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RAGE AGAINST THE MACHINE — за палестинцев



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Официальный аккаунт RAGE AGAINST THE MACHINE в Twitter, который ведётся с «благословения» четырёх участников группы, поделился следующим заявлением:

«Насилие и зверства, которые мы наблюдаем в Шейх-Джарре, комплексе Аль-Акса и Газе, являются продолжением десятилетий жестокого апартеида Израиля и насильственной оккупации Палестины. Мы поддерживаем палестинский народ, который противостоит колониальному террору во всех его формах».

Кроме того, гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE Tom Morello ретвитнул несколько сообщений от Jeremy Scahill'а, соучредителя и главного редактора The Intercept, которые критиковали реакцию администрации Байдена на конфликт.

RAGE AGAINST THE MACHINE Expresses Solidarity With Palestinians Amid Conflict With Israel



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Ress


19 май 2021, 19:09		Ну в этих дурилках сомнений не было, что они за варваров топят.

n0b0dy


19 май 2021, 19:20		Ress, пипец, а хасиды (хуситы) не вравары? элох от аллаха не так-то сильно отличается))). шо те арабы, шо те...

resetius


19 май 2021, 19:26		Поддерживают террористов, прикрывающихся женщинами стариками и детьми. Позорище!

СтаканМарьиванны


19 май 2021, 20:33		Враги моих врагов (израильятяне) – мои друзья! За свободную Палестину! RATM крутая группа, была и есть.


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