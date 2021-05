сегодня



RAGE AGAINST THE MACHINE — за палестинцев



Официальный аккаунт RAGE AGAINST THE MACHINE в Twitter, который ведётся с «благословения» четырёх участников группы, поделился следующим заявлением:



«Насилие и зверства, которые мы наблюдаем в Шейх-Джарре, комплексе Аль-Акса и Газе, являются продолжением десятилетий жестокого апартеида Израиля и насильственной оккупации Палестины. Мы поддерживаем палестинский народ, который противостоит колониальному террору во всех его формах».



Кроме того, гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE Tom Morello ретвитнул несколько сообщений от Jeremy Scahill'а, соучредителя и главного редактора The Intercept, которые критиковали реакцию администрации Байдена на конфликт.







