RAGE AGAINST THE MACHINE собрали миллион



Как и в случае с остальными концертами североамериканского тура RAGE AGAINST THE MACHINE "Public Service Announcement", 10 % билетов, проданных на пять концертов в Madison Square Garden в начале этого месяца, были реализованы по «благотворительной цене». Эти билеты были проданы по гораздо более высокой цене, чем билеты для общего входа, как способ борьбы с перекупщиками билетов и сбора жизненно важных средств для местных благотворительных организаций.



«Благотворительные билеты, приобретённые нашими поклонниками на пять вечеров в Madison Square Garden, позволили собрать $1 000 000. Эти средства будут распределены между проектом защиты иммигрантов и организацией WhyHunger в поддержку Neighbors Together и The Campaign Against Hunger в Нью-Йорке».





