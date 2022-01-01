Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE, первого за 11 лет, которое состоялось девятого июля в Alpine Valley Music Theatre, East Troy, Wisconsin, доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
01. Bombtrack
02. People Of The Sun
03. Bulls On Parade
04. Bullet In The Head
05. Testify
06. Tire Me
07. Wake Up
08. Guerrilla Radio
09. Without A Face
10. Know Your Enemy
11. Calm Like A Bomb / Sleep Now In The Fire
12. War Within A Breath
13. The Ghost Of Tom Joad
14. Freedom / Township Rebellion
15. Killing In The Name
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