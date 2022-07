сегодня



Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE, первого за 11 лет, которое состоялось девятого июля в Alpine Valley Music Theatre, East Troy, Wisconsin, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Bombtrack

02. People Of The Sun

03. Bulls On Parade

04. Bullet In The Head

05. Testify

06. Tire Me

07. Wake Up

08. Guerrilla Radio

09. Without A Face

10. Know Your Enemy

11. Calm Like A Bomb / Sleep Now In The Fire

12. War Within A Breath

13. The Ghost Of Tom Joad

14. Freedom / Township Rebellion

15. Killing In The Name







