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Rage Against the Machine

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У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты



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Басист RAGE AGAINST THE MACHINE Tim Commerford в недавней беседы сообщил, что у него был обнаружен рак простаты и проведена соответствующая операция по удалению, что произошло буквально за два месяца до старта первого за 11 лет тура коллектива:

«Я был человеком, который очень гордился тем, что был в форме и заботился о себе. Но это то, в чем вам либо везет, либо нет».

На вопрос о том, как ему удавалось сохранять позитивный настрой на протяжении всего этого испытания, он ответил:

«Вы можете оказаться в такой ситуации, как я, когда, к примеру, вся моя жизнь изменилась. Теперь, когда со мной происходит все, что угодно, я думаю: "Я чувствую себя так, потому что у меня рак? Я теряю волосы, потому что у меня рак? Что бы это ни было, я думаю, не происходит ли это потому, что у меня рак. А рак простаты — это очень, очень, очень тяжело, потому что он связан с вашей сексуальностью. Трудно от этого отключиться, и когда ты вынужден оказаться в такой ситуации, это жестокое психологическое испытание. Я пытался найти группы поддержки, но трудно найти людей и трудно говорить об этом. Что касается страданий, физических страданий после операции, то я никогда не испытывал такой боли. У меня металлические пластины в голове и кадавровые части тела. Я получил много повреждений, занимаясь спортом, катаясь на горном велосипеде и тому подобное, и я всегда чувствовал, что у меня очень высокая толерантность к боли, а это дерьмо поставило меня на колени. После того, как боль прошла, я до сих пор не могу встать, хотя я тренируюсь и занимаюсь всякой ерундой, но психологически повреждения очень серьезные. Мне очень трудно не сломаться и не впасть в депрессию».

По поводу того, как он узнал о своей болезни, Tim сказал:

«Я пошел оформлять страховку жизни, но мои показатели ПСА были повышены. Я не смог ее получить. Они не стали меня страховать. Сначала показатель был очень низким — около одного пункта. Я наблюдал за ним в течение полутора лет, и он продолжал повышаться. В конце концов, они сделали биопсию и обнаружили, что у меня рак, поэтому мне удалили простату. Я думал: ну, раз они наблюдают за этим и позволили ему дойти до такой степени, может, ничего страшного и нет. Я виню себя. Я должен был сказать: "Мои показатели повышены, и что это на самом деле значит?" Я должен был отнестись к этому более серьезно. Я должен был рассмотреть альтернативные методы лечения, а не втягиваться в самую отвратительную капиталистическую машину на планете — медицинское учреждение. Сейчас я нахожусь в той ситуации, в которой нахожусь, то есть, задерживаю дыхание на шесть месяцев. Она не очень хорошая, и я не в восторге от нее. Я просто пытаюсь взять бразды правления в свои руки. Это будет долгий путь, я надеюсь. Мой отец умер в возрасте 70+ лет от рака, а моя мама умерла от рака в 40+ лет. Примерно поделите пополам, и у меня есть 10 лет. Я пытаюсь добраться до отметки в 100 песен — у меня уже есть определенные цели. Сочинение песен стало для меня катарсисом».




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14 дек 2022
gravitgroove
По тексту шизофрения какая-то. Но в любом случае, Тиму хочется пожелать только сил и оптимизма, в ввиду всего произошедшего с ним.
Like!1
14 дек 2022
В
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, трезвую голову в такой ситуации тяжело сохранить, страшное дело.
14 дек 2022
graillyc
До слов про альтернативные методы было так логично и правильно, эх.
Здоровья мужику так или иначе
Like!1
14 дек 2022
Tomahawk
Каждая эякуляция повышает пролактин, который, в свою очередь, повышает риск рака простаты. Собственно, логично, что данный недуг схлопотали особо "активные" ребята, вроде, Лемми и Билла Уаймэна.

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