Против басиста RAGE AGAINST THE MACHINE подан иск



По сообщению The Blast, против басиста RAGE AGAINST THE MACHINE Tim'a Commerford'a был подан иск за аварию, которая привела к тому, что пострадавший был вынужден оплатить медицинские счета на 65 000 долларов.



Алек Чейз утверждает, что Commerford ехал рядом с ним, когда тот двигался на своем мотоцикле по 10 автостраде в Лос-Анджелесе 24 апреля 2018 года, потом басист резко перестроился и врезался в него, причинив значительную травму.



Чейз перенес операцию на поясничном отделе позвоночника и процедуру блокировки нервных корешков, и в итоге у него на спине остался шестидюймовый шрам. Он подал иск на возмещение медицинских расходов, экономических потерь, порчу имущества, плюс проценты и расходы.











