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Rage Against the Machine

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10 дек 2018 : 		 Против басиста RAGE AGAINST THE MACHINE подан иск

3 дек 2018 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE разводится

23 мар 2017 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE на новом альбоме Чака Берри

29 ноя 2016 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE почтил память Фиделя

23 ноя 2016 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Трамп просто Адольф!»

8 сен 2016 : 		 Новая песня вокалиста RAGE AGAINST THE MACHINE

12 июн 2016 : 		 TOM MORELLO: "От RAGE AGAINST THE MACHINE остались лишь тлеющие угли"

1 июн 2016 : 		 Первый альбом RAGE AGAINST THE MACHINE выйдет на SACD

19 май 2016 : 		 Фэны, ожидающие реюниона RAGE AGAINST THE MACHINE, будут разочарованы

30 окт 2015 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE с нетерпением ждет выступления с OZZY

6 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAGE AGAINST THE MACHINE

3 окт 2015 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE отрицает существование ИГ

1 окт 2015 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE извинился за появление LIMP BIZKIT

16 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAGE AGAINST THE MACHINE

18 авг 2015 : 		 Концертный DVD RAGE AGAINST THE MACHINE выйдет в октябре

18 мар 2015 : 		 Колыбельные от RAGE AGAINST THE MACHINE

25 фев 2015 : 		 Новый альбом группы басиста RAGE AGAINST THE MACHINE доступен для прослушивания

30 янв 2015 : 		 LANCE ARMSTRONG принял участие в новом видео басиста RAGE AGAINST THE MACHINE

12 янв 2015 : 		 Редкий концерт RAGE AGAINST THE MACHINE

6 окт 2014 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE работает над сольным альбомом

15 янв 2014 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE хочет выпустить сольную работу

28 июн 2013 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE в саундтреке 'Тихоокеанский рубеж'

27 июн 2013 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Эдвард Сноуден — герой!»

1 апр 2013 : 		 TOM MORELLO: «Никаких планов» насчёт нового альбома RAGE AGAINST THE MACHINE

27 ноя 2012 : 		 Переиздание дебютного альбома RAGE AGAINST THE MACHINE доступно для прослушивания

17 ноя 2012 : 		 Демо-версия RAGE AGAINST THE MACHINE
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Против басиста RAGE AGAINST THE MACHINE подан иск



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По сообщению The Blast, против басиста RAGE AGAINST THE MACHINE Tim'a Commerford'a был подан иск за аварию, которая привела к тому, что пострадавший был вынужден оплатить медицинские счета на 65 000 долларов.

Алек Чейз утверждает, что Commerford ехал рядом с ним, когда тот двигался на своем мотоцикле по 10 автостраде в Лос-Анджелесе 24 апреля 2018 года, потом басист резко перестроился и врезался в него, причинив значительную травму.

Чейз перенес операцию на поясничном отделе позвоночника и процедуру блокировки нервных корешков, и в итоге у него на спине остался шестидюймовый шрам. Он подал иск на возмещение медицинских расходов, экономических потерь, порчу имущества, плюс проценты и расходы.



RAGE AGAINST THE MACHINE Bassist Sued Over Car Crash



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Flaming


10 дек 2018, 14:38		Он проект какой-то начинает, или что? Странный инфошум создается.
Какие-то неинтересные подробности личной жизни, уже вторые за неделю.


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