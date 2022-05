сегодня



RAGE AGAINST THE MACHINE — за аборты



RAGE AGAINST THE MACHINE отреагировали на «утечку» в Politico, из которой следует, что большинство членов Верховного суда США проголосовало за отмену знакового решения 1973 года «Роу против Уэйда», которое установило право на аборт почти 50 лет назад:



«RAGE AGAINST THE MACHINE выступают в поддержку репродуктивной справедливости и будет продолжать бороться против любых попыток ограничить или контролировать репродуктивные свободы. Криминализация доступа к абортам только усугубит страдания, которые в непропорционально большой степени испытывают бедные, BIPOC и незарегистрированные сообщества.



Постоянный правый уклон обеих партий должен встревожить всех нас — это тревожный сигнал о том, что нам крайне необходимо организовать радикальную народную силу против государства войны, которое продолжает своё наступление на жизнь людей».

pic.twitter.com/CPUDJLqrZl













+0 -0



( 2 ) просмотров: 284