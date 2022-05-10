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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 22
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 21
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 15
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Rage Against the Machine

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RAGE AGAINST THE MACHINE — за аборты



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RAGE AGAINST THE MACHINE отреагировали на «утечку» в Politico, из которой следует, что большинство членов Верховного суда США проголосовало за отмену знакового решения 1973 года «Роу против Уэйда», которое установило право на аборт почти 50 лет назад:

«RAGE AGAINST THE MACHINE выступают в поддержку репродуктивной справедливости и будет продолжать бороться против любых попыток ограничить или контролировать репродуктивные свободы. Криминализация доступа к абортам только усугубит страдания, которые в непропорционально большой степени испытывают бедные, BIPOC и незарегистрированные сообщества.

Постоянный правый уклон обеих партий должен встревожить всех нас — это тревожный сигнал о том, что нам крайне необходимо организовать радикальную народную силу против государства войны, которое продолжает своё наступление на жизнь людей».




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10 май 2022
kircore
Женщин-то никто не хочет спросить?
10 май 2022
C
Corpsegrinder04
kircore, так в пиндосии из женщин , кто больше всех тявкает - либо обезьяны с бананами, которым плевать на эти законы, либо бабки поехавшие типа Клинтон или Пелоси, им в силу своей заплесневелости вообще пох на аборты. А остальной куче монополых любителей ебаться в жопу на это вообще плевать, они детей себе в пробирках выращивают, как наши говнозвёзды.

просмотров: 284

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