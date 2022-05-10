RAGE AGAINST THE MACHINE — за аборты

RAGE AGAINST THE MACHINE отреагировали на «утечку» в Politico, из которой следует, что большинство членов Верховного суда США проголосовало за отмену знакового решения 1973 года «Роу против Уэйда», которое установило право на аборт почти 50 лет назад:
«RAGE AGAINST THE MACHINE выступают в поддержку репродуктивной справедливости и будет продолжать бороться против любых попыток ограничить или контролировать репродуктивные свободы. Криминализация доступа к абортам только усугубит страдания, которые в непропорционально большой степени испытывают бедные, BIPOC и незарегистрированные сообщества.
Постоянный правый уклон обеих партий должен встревожить всех нас — это тревожный сигнал о том, что нам крайне необходимо организовать радикальную народную силу против государства войны, которое продолжает своё наступление на жизнь людей».
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