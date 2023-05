3 май 2023



RAGE AGAINST THE MACHINE введут в ЗСРнР



Зал Славы Рок-н-Ролла объявил, что RAGE AGAINST THE MACHINE, Willie Nelson, Missy Elliott, Kate Bush, George Michael, Sheryl Crow и THE SPINNERS будут введены на церемонии третьего ноября в Бруклине. Chaka Khan, Al Kooper и Bernie Taupin получат Rock And Roll Hall Of Fame's Musical Excellence Award. DJ Kool Herc и Link Wray получат Musical Influence Award.



«Мы очень довольны составом этого года», — говорит генеральный директор и президент Зала славы рок-н-ролла Джоэл Пересман. «Люди всегда пытаются определить, что такое рок-н-ролл, но наша идея всегда заключалась в том, что это широкий круг. Он включает в себя всевозможные жанры. Мы считаем, что данный набор участников реально демонстрирует широту рок-н-ролла. Когда у вас есть Missy Elliott, Sheryl Crow и THE SPINNERS, а также RAGE AGAINST THE MACHINE и Willie Nelson, вы охватываете множество различных направлений».







