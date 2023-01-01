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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 64
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Rage Against the Machine

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3 май 2023 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE введут в ЗСРнР

30 мар 2023 : 		 Будут ли еще концерты RAGE AGAINST THE MACHINE?

14 дек 2022 : 		 У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты

4 сен 2022 : 		 Концертное видео RAGE AGAINST THE MACHINE

19 авг 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE собрали миллион

12 авг 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отменили европейские концерты

10 авг 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE открыли серию выступлений в Нью-Йорке

26 июл 2022 : 		 Гитариста RAGE AGAINST THE MACHINE скинули со сцены

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE

12 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE

11 июн 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE репетируют перед туром

10 май 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE — за аборты

21 янв 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отложили тур до лета

4 дек 2021 : 		 Барабанщику RAGE AGAINST THE MACHINE провели операцию

31 май 2021 : 		 Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE перенёс операцию

19 май 2021 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE — за палестинцев

10 апр 2021 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE перенесли тур

6 мар 2021 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Драйв-ин-концерты не про нас»

21 дек 2020 : 		 TOM MORELLO: «Вообще удивлён, что RAGE AGAINST THE MACHINE смогли организовать концерт»

12 июн 2020 : 		 Альбом RAGE AGAINST THE MACHINE вернулся в чарты

30 мар 2020 : 		 Десятилетний виртуоз исполняет RAGE AGAINST THE MACHINE и KISS

13 мар 2020 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отменили тур из-за короновируса

11 фев 2020 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE приедут в Европу

11 янв 2020 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE отвечает на критику

1 ноя 2019 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE соберутся вместе

10 дек 2018 : 		 Против басиста RAGE AGAINST THE MACHINE подан иск
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|||| 3 май 2023

RAGE AGAINST THE MACHINE введут в ЗСРнР



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Зал Славы Рок-н-Ролла объявил, что RAGE AGAINST THE MACHINE, Willie Nelson, Missy Elliott, Kate Bush, George Michael, Sheryl Crow и THE SPINNERS будут введены на церемонии третьего ноября в Бруклине. Chaka Khan, Al Kooper и Bernie Taupin получат Rock And Roll Hall Of Fame's Musical Excellence Award. DJ Kool Herc и Link Wray получат Musical Influence Award.

«Мы очень довольны составом этого года», — говорит генеральный директор и президент Зала славы рок-н-ролла Джоэл Пересман. «Люди всегда пытаются определить, что такое рок-н-ролл, но наша идея всегда заключалась в том, что это широкий круг. Он включает в себя всевозможные жанры. Мы считаем, что данный набор участников реально демонстрирует широту рок-н-ролла. Когда у вас есть Missy Elliott, Sheryl Crow и THE SPINNERS, а также RAGE AGAINST THE MACHINE и Willie Nelson, вы охватываете множество различных направлений».




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