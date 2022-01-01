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*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 38
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 24
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 19
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 16
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 14
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Rage Against the Machine

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12 авг 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отменили европейские концерты

10 авг 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE открыли серию выступлений в Нью-Йорке

26 июл 2022 : 		 Гитариста RAGE AGAINST THE MACHINE скинули со сцены

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE

12 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE

11 июн 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE репетируют перед туром

10 май 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE — за аборты

21 янв 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отложили тур до лета

4 дек 2021 : 		 Барабанщику RAGE AGAINST THE MACHINE провели операцию

31 май 2021 : 		 Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE перенёс операцию

19 май 2021 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE — за палестинцев

10 апр 2021 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE перенесли тур

6 мар 2021 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Драйв-ин-концерты не про нас»

21 дек 2020 : 		 TOM MORELLO: «Вообще удивлён, что RAGE AGAINST THE MACHINE смогли организовать концерт»

12 июн 2020 : 		 Альбом RAGE AGAINST THE MACHINE вернулся в чарты

30 мар 2020 : 		 Десятилетний виртуоз исполняет RAGE AGAINST THE MACHINE и KISS

13 мар 2020 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отменили тур из-за короновируса

11 фев 2020 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE приедут в Европу

11 янв 2020 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE отвечает на критику

1 ноя 2019 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE соберутся вместе

10 дек 2018 : 		 Против басиста RAGE AGAINST THE MACHINE подан иск

3 дек 2018 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE разводится

23 мар 2017 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE на новом альбоме Чака Берри

29 ноя 2016 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE почтил память Фиделя

23 ноя 2016 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Трамп просто Адольф!»

8 сен 2016 : 		 Новая песня вокалиста RAGE AGAINST THE MACHINE
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RAGE AGAINST THE MACHINE отменили европейские концерты



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RAGE AGAINST THE MACHINE опубликовали следующее сообщение:

«По медицинским показаниям Zack de la Rocha был уведомлен о том, что в августе и сентябре 2022 года британская и европейская части тура RAGE AGAINST THE MACHINE не могут быть продолжены. С большим разочарованием мы объявляем об отмене тура.

RAGE AGAINST THE MACHINE завершит свое выступление в Madison Square Garden 11, 12 и 14 августа, после чего он должен вернуться домой для отдыха и реабилитации. Перелеты, время в пути и напряженный график в Великобритании и Европе — это попросту слишком большой риск для полного восстановления.

Мы очень сожалеем перед всеми нашими поклонниками, которые годами ждали, чтобы увидеть нас, и надеемся, что скоро мы снова будем RAGE.

Пожалуйста, обращайтесь в места приобретения билетов для возврата денег за все концерты».




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