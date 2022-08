сегодня



RAGE AGAINST THE MACHINE отменили европейские концерты



RAGE AGAINST THE MACHINE опубликовали следующее сообщение:



«По медицинским показаниям Zack de la Rocha был уведомлен о том, что в августе и сентябре 2022 года британская и европейская части тура RAGE AGAINST THE MACHINE не могут быть продолжены. С большим разочарованием мы объявляем об отмене тура.



RAGE AGAINST THE MACHINE завершит свое выступление в Madison Square Garden 11, 12 и 14 августа, после чего он должен вернуться домой для отдыха и реабилитации. Перелеты, время в пути и напряженный график в Великобритании и Европе — это попросту слишком большой риск для полного восстановления.



Мы очень сожалеем перед всеми нашими поклонниками, которые годами ждали, чтобы увидеть нас, и надеемся, что скоро мы снова будем RAGE.



Пожалуйста, обращайтесь в места приобретения билетов для возврата денег за все концерты».

