RAGE AGAINST THE MACHINE отменили европейские концерты
RAGE AGAINST THE MACHINE опубликовали следующее сообщение:
«По медицинским показаниям Zack de la Rocha был уведомлен о том, что в августе и сентябре 2022 года британская и европейская части тура RAGE AGAINST THE MACHINE не могут быть продолжены. С большим разочарованием мы объявляем об отмене тура.
RAGE AGAINST THE MACHINE завершит свое выступление в Madison Square Garden 11, 12 и 14 августа, после чего он должен вернуться домой для отдыха и реабилитации. Перелеты, время в пути и напряженный график в Великобритании и Европе — это попросту слишком большой риск для полного восстановления.
Мы очень сожалеем перед всеми нашими поклонниками, которые годами ждали, чтобы увидеть нас, и надеемся, что скоро мы снова будем RAGE.
Пожалуйста, обращайтесь в места приобретения билетов для возврата денег за все концерты».
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