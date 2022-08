10 авг 2022



RAGE AGAINST THE MACHINE открыли серию выступлений в Нью-Йорке



RAGE AGAINST THE MACHINE выступлением в Madison Square Garden восьмого августа открыли серию из пяти выступлений:



01. Bombtrack

02. People Of The Sun

03. Bulls On Parade

04. Bullet In The Head

05. Testify

06. Take The Power Back

07. Wake Up

08. Guerrilla Radio

09. Down Rodeo

10. Know Your Enemy

11. Calm Like A Bomb

12. Sleep Now In The Fire

13. Born Of A Broken Man

14. War Within A Breath

15. The Ghost Of Tom Joad (Bruce Springsteen cover)

16. Freedom

17. Township Rebellion

18. Killing In The Name







