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*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 22
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
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Rage Against the Machine

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26 июл 2022 : 		 Гитариста RAGE AGAINST THE MACHINE скинули со сцены

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE

12 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE

11 июн 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE репетируют перед туром

10 май 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE — за аборты

21 янв 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отложили тур до лета

4 дек 2021 : 		 Барабанщику RAGE AGAINST THE MACHINE провели операцию

31 май 2021 : 		 Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE перенёс операцию

19 май 2021 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE — за палестинцев

10 апр 2021 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE перенесли тур

6 мар 2021 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Драйв-ин-концерты не про нас»

21 дек 2020 : 		 TOM MORELLO: «Вообще удивлён, что RAGE AGAINST THE MACHINE смогли организовать концерт»

12 июн 2020 : 		 Альбом RAGE AGAINST THE MACHINE вернулся в чарты

30 мар 2020 : 		 Десятилетний виртуоз исполняет RAGE AGAINST THE MACHINE и KISS

13 мар 2020 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отменили тур из-за короновируса

11 фев 2020 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE приедут в Европу

11 янв 2020 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE отвечает на критику

1 ноя 2019 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE соберутся вместе

10 дек 2018 : 		 Против басиста RAGE AGAINST THE MACHINE подан иск

3 дек 2018 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE разводится

23 мар 2017 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE на новом альбоме Чака Берри

29 ноя 2016 : 		 Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE почтил память Фиделя

23 ноя 2016 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Трамп просто Адольф!»

8 сен 2016 : 		 Новая песня вокалиста RAGE AGAINST THE MACHINE

12 июн 2016 : 		 TOM MORELLO: "От RAGE AGAINST THE MACHINE остались лишь тлеющие угли"

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Гитариста RAGE AGAINST THE MACHINE скинули со сцены



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Охрана слишком старательно подошла к свои обязанностям в ходе выступления RAGE AGAINST THE MACHINE в Торонто и вместе с прорвавшимся зрителем на сцену скинула с неё и гитариста группы, Tom'a Morello. Вокалист Zack De La Rocha в конце концов заметил случившееся и ненадолго остановил выступление. К счастью, Tom не пострадал и смог быстро вернуться на сцену, что позволило ему и его товарищам по группе продолжить шоу.




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