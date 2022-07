сегодня



Гитариста RAGE AGAINST THE MACHINE скинули со сцены



Охрана слишком старательно подошла к свои обязанностям в ходе выступления RAGE AGAINST THE MACHINE в Торонто и вместе с прорвавшимся зрителем на сцену скинула с неё и гитариста группы, Tom'a Morello. Вокалист Zack De La Rocha в конце концов заметил случившееся и ненадолго остановил выступление. К счастью, Tom не пострадал и смог быстро вернуться на сцену, что позволило ему и его товарищам по группе продолжить шоу.







