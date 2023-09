сегодня



Визуальный ряд от GWAR



GWAR опубликовали визуальный ряд к композиции “Tammy, The Swine Queen", которая вошла в юбилейную версию альбома Battle Maximus:



Intro

"Madness At The Core Of Time"

"Bloodbath"

"Nothing Left Alive"

"They Swallowed The Sun"

"Torture"

"Raped At Birth"

"I, Bonesnapper"

"Mr. Perfect"

"Tammy, The Swine Queen" *

"Battle Maximus"

"Triumph Of The Pig Children"

"Falling"

"Fly Now"

"Carry On Wayward Son"

"Wheel Of Punishment"





* Previously Unreleased Bonus Track







