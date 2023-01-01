Визуальный ряд от GWAR

GWAR опубликовали визуальный ряд к композиции “Tammy, The Swine Queen", которая вошла в юбилейную версию альбома Battle Maximus:
Intro
"Madness At The Core Of Time"
"Bloodbath"
"Nothing Left Alive"
"They Swallowed The Sun"
"Torture"
"Raped At Birth"
"I, Bonesnapper"
"Mr. Perfect"
"Tammy, The Swine Queen" *
"Battle Maximus"
"Triumph Of The Pig Children"
"Falling"
"Fly Now"
"Carry On Wayward Son"
"Wheel Of Punishment"
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