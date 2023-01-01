Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 51
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 31
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 26
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 20
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 20
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя муз... 15
*CARLOS SANTANA сдал назад 14
*Drum-cam от SEPULTURA 14
*Шоу ALICE COOPER на радио закрывают спустя 20 лет 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 51
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 31
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 26
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 20
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 20
[= ||| все новости группы



*

GWAR

*



3 сен 2023 : 		 Визуальный ряд от GWAR

12 июн 2023 : 		 Обновленный трек GWAR

9 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления GWAR

22 окт 2022 : 		 Lizzy Hale в новом видео GWAR

6 июн 2022 : 		 Новое видео GWAR

22 май 2022 : 		 Новая песня GWAR

27 апр 2022 : 		 Новое видео GWAR

28 янв 2022 : 		 Новый альбом GWAR выйдет летом

1 окт 2021 : 		 GWAR выпустили NFT

30 сен 2021 : 		 Как DAVE GROHL чуть не оказался в GWAR

14 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GWAR

20 июл 2021 : 		 Концертный релиз GWAR выйдет осенью

29 июн 2021 : 		 Фигурка от GWAR

7 май 2021 : 		 Виски GWAR выйдет весной

1 май 2021 : 		 Новое видео GWAR

26 мар 2021 : 		 Новый ЕР GWAR выйдет весной

24 мар 2021 : 		 GWAR и PUCK HCKY выпустили мерч

22 дек 2020 : 		 Кавер-версия ELTON JOHN от GWAR + MUTOID MAN

11 дек 2020 : 		 GWAR вместе с Catoctin Creek выпускают "Ragnarök Rye"

25 ноя 2020 : 		 Новое видео GWAR

25 ноя 2020 : 		 Акустика от GWAR

7 окт 2020 : 		 Концертное видео GWAR

24 июн 2020 : 		 Вокалист GWAR: «Вряд ли Одерус хотел встать на место Ли»

18 июн 2020 : 		 Памятник Роберту Ли поменяют на изображение вокалиста GWAR

14 июн 2020 : 		 Обучающее видео от GWAR

5 май 2020 : 		 Юбилейный бокс-сет от GWAR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Визуальный ряд от GWAR



zoom
GWAR опубликовали визуальный ряд к композиции “Tammy, The Swine Queen", которая вошла в юбилейную версию альбома Battle Maximus:

Intro
"Madness At The Core Of Time"
"Bloodbath"
"Nothing Left Alive"
"They Swallowed The Sun"
"Torture"
"Raped At Birth"
"I, Bonesnapper"
"Mr. Perfect"
"Tammy, The Swine Queen" *
"Battle Maximus"
"Triumph Of The Pig Children"
"Falling"
"Fly Now"
"Carry On Wayward Son"
"Wheel Of Punishment"


* Previously Unreleased Bonus Track

GWAR Release Last Recording From ODERUS URUNGUS; "Tammy, The Swine Queen" Visualizer Streaming; New Plush Toy Available




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 210

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом