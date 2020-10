сегодня



Концертное видео GWAR



Тридцатого октября на кассете, двойном виниле, в цифровом варианте и на CD состоится релиз юбилейной версии альбома GWAR "Scumdogs Of The Universe" — фрагмент из этого релиза, концертное видео на “Sick Of You", доступен ниже.







