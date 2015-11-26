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GWAR

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11 дек 2020 : 		 GWAR вместе с Catoctin Creek выпускают "Ragnarök Rye"

25 ноя 2020 : 		 Новое видео GWAR

25 ноя 2020 : 		 Акустика от GWAR

7 окт 2020 : 		 Концертное видео GWAR

24 июн 2020 : 		 Вокалист GWAR: «Вряд ли Одерус хотел встать на место Ли»

18 июн 2020 : 		 Памятник Роберту Ли поменяют на изображение вокалиста GWAR

14 июн 2020 : 		 Обучающее видео от GWAR

5 май 2020 : 		 Юбилейный бокс-сет от GWAR

5 май 2020 : 		 GWAR высмеивают Трампа

14 апр 2020 : 		 GWAR: «Ждите после COVID-19 COVID-20»

3 июл 2019 : 		 GWAR откроют памятник Дэйву Броки

28 фев 2019 : 		 GWAR покинул басист

5 окт 2018 : 		 Новое видео GWAR

1 авг 2018 : 		 Вышли винилы GWAR

17 дек 2017 : 		 Видео с выступления GWAR

9 дек 2017 : 		 Обучающее видео от GWAR

7 дек 2017 : 		 Комиксы GWAR будут перевыпущены

27 окт 2017 : 		 У гитариста GWAR миелофиброз

23 окт 2017 : 		 Новый альбом GWAR доступен для прослушивания

19 окт 2017 : 		 Новое видео GWAR

17 окт 2017 : 		 Новая песня GWAR
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Виски GWAR выйдет весной



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Catoctin Creek Distilling Co., The Virginia Rye Whisky, рады представить новую порцию напитка, созданного совместно с GWAR.

«Мы знали, что работа над этим виски с легендарной шок-рок-группой GWAR будет хлопотной, но не предполагали, что настолько, — говорит основатель и генеральный директор Catoctin Creek Скотт Харрис. — Обычно мы контролируем процесс производства, но в этот раз участники группы выпили всё, что мы перегнали, а затем потребовали, чтобы мы создали штофы для бутылок, используя редкую металлическую руду, полученную из пломб троллей. (Кто бы мог подумать, что у троллей такие замечательные зубные протезы?)

Я сразу понял, что наш первоначальный график будет сорван. Конечно, очень круто использовать редкий металл в дизайне бутылок, но было трудно найти всех этих троллей!»

Каждая бутылка межгалактического ржаного виски Catoctin Creek, выдержанного в обгоревшем белом дубе, а затем в сахарном клёне и вишнёвом дереве, поставляется с коллекционным металлическим штофом с изображением каждого из пяти членов GWAR: Blóthar the Berserker; Balsac the Jaws of Death; Jizmak da Gusha; Beefcake the Mighty; и Pustulus Maximus.

Вокалист Blóthar the Berserker с восторгом отозвался о релизе:

«Если виски — это жидкий солнечный свет, то эта рожь — палящее инопланетное солнце».

Недавно GWAR объединились со знатоком виски и спиртных напитков Фредом Минником для эксклюзивной виртуальной дегустации и обзора Ragnarök Rye. В своем обзоре Фред Минник заявил: «Отличная работа. Это отличное дополнение к ржаному виски. Я думаю, что это один из лучших вкусов, которые я пробовал от Catoctin Creek... Это очень хорошо».

Всего планируется разлить до 200 бутылок (92 proof/46% ABV) в ёмкости 750 мл по цене 99 долларов. Детали доступны на GWAR.net и catoctincreek.com/ragnarok.

GWAR And Catoctin Creek Distilling Company Set Release Date For RagnarГ¶k Rye



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