сегодня



Виски GWAR выйдет весной



Catoctin Creek Distilling Co., The Virginia Rye Whisky, рады представить новую порцию напитка, созданного совместно с GWAR.



«Мы знали, что работа над этим виски с легендарной шок-рок-группой GWAR будет хлопотной, но не предполагали, что настолько, — говорит основатель и генеральный директор Catoctin Creek Скотт Харрис. — Обычно мы контролируем процесс производства, но в этот раз участники группы выпили всё, что мы перегнали, а затем потребовали, чтобы мы создали штофы для бутылок, используя редкую металлическую руду, полученную из пломб троллей. (Кто бы мог подумать, что у троллей такие замечательные зубные протезы?)



Я сразу понял, что наш первоначальный график будет сорван. Конечно, очень круто использовать редкий металл в дизайне бутылок, но было трудно найти всех этих троллей!»



Каждая бутылка межгалактического ржаного виски Catoctin Creek, выдержанного в обгоревшем белом дубе, а затем в сахарном клёне и вишнёвом дереве, поставляется с коллекционным металлическим штофом с изображением каждого из пяти членов GWAR: Blóthar the Berserker; Balsac the Jaws of Death; Jizmak da Gusha; Beefcake the Mighty; и Pustulus Maximus.



Вокалист Blóthar the Berserker с восторгом отозвался о релизе:



«Если виски — это жидкий солнечный свет, то эта рожь — палящее инопланетное солнце».



Недавно GWAR объединились со знатоком виски и спиртных напитков Фредом Минником для эксклюзивной виртуальной дегустации и обзора Ragnarök Rye. В своем обзоре Фред Минник заявил: «Отличная работа. Это отличное дополнение к ржаному виски. Я думаю, что это один из лучших вкусов, которые я пробовал от Catoctin Creek... Это очень хорошо».



Всего планируется разлить до 200 бутылок (92 proof/46% ABV) в ёмкости 750 мл по цене 99 долларов. Детали доступны на GWAR.net и catoctincreek.com/ragnarok.







