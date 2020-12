22 дек 2020



Кавер-версия ELTON JOHN от GWAR + MUTOID MAN



Two Minutes To Late Night представили новое карантинное кавер-видео — на этот раз на композицию 1973 года ELTON'a JOHN'a "Step Into Christmas".



Состав: GWAR's Blöthar the Berserker, Balsac (The Jaws Of Death), and Pustulus Maximus, Stephen Brodsky (Mutoid Man, Cave In, Old Man Gloom, New Idea Society), Ben Koller (Mutoid Man, Converge, All Pigs Must Die, Killer Be Killed), Kyle Kinane as Subpoenis Maximus.







