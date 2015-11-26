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GWAR

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28 фев 2019 : 		 GWAR покинул басист

5 окт 2018 : 		 Новое видео GWAR

1 авг 2018 : 		 Вышли винилы GWAR

17 дек 2017 : 		 Видео с выступления GWAR

9 дек 2017 : 		 Обучающее видео от GWAR

7 дек 2017 : 		 Комиксы GWAR будут перевыпущены

27 окт 2017 : 		 У гитариста GWAR миелофиброз

23 окт 2017 : 		 Новый альбом GWAR доступен для прослушивания

19 окт 2017 : 		 Новое видео GWAR

17 окт 2017 : 		 Новая песня GWAR

14 сен 2017 : 		 Новая песня GWAR

24 авг 2017 : 		 Новое видео GWAR

10 авг 2017 : 		 Новый альбом GWAR выйдет осенью

20 июн 2017 : 		 GWAR исполнили новую песню

15 июн 2017 : 		 Новый альбом GWAR выйдет осенью

29 мар 2017 : 		 Комиксы GWAR выйдут летом

25 май 2016 : 		 GWAR работают над новым, "диким и кровавым" альбомом

8 май 2015 : 		 GWAR расстались с KIM DYLLA

8 апр 2015 : 		 GWAR ответили на иск отца бывшего вокалиста

8 апр 2015 : 		 Отец Дэйва Броки подал в суд на музыкантов GWAR

22 фев 2015 : 		 Поклонники GWAR хотят видеть покойного фронтмена в MORTAL KOMBAT

30 янв 2015 : 		 GWAR открыли бар

28 окт 2014 : 		 GWAR исполняют кавер-версию PET SHOP BOYS

20 сен 2014 : 		 GWAR представят новых участников в ходе будущего тура

8 апр 2014 : 		 Вокалист LAMB OF GOD взбешен появлением фанатов на похоронах вокалиста GWAR

3 апр 2014 : 		 Похороны вокалиста GWAR «были эмоциональны и красивы»
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GWAR покинул басист



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Басист GWAR Beefcake The Mighty объявил о своем уходе из группы.

GWAR Bassist BEEFCAKE THE MIGHTY Calls It Quits




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Gustaff


28 фев 2019, 11:14		неееет!


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