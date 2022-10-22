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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 16
*ACCEPT выступили без вокалиста 14
*Новая песня DARKTHRONE 11
*Участники PARADISE LOST в HOST 10
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GWAR

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22 окт 2022 : 		 Lizzy Hale в новом видео GWAR

6 июн 2022 : 		 Новое видео GWAR

22 май 2022 : 		 Новая песня GWAR

27 апр 2022 : 		 Новое видео GWAR

28 янв 2022 : 		 Новый альбом GWAR выйдет летом

1 окт 2021 : 		 GWAR выпустили NFT

30 сен 2021 : 		 Как DAVE GROHL чуть не оказался в GWAR

14 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GWAR

20 июл 2021 : 		 Концертный релиз GWAR выйдет осенью

29 июн 2021 : 		 Фигурка от GWAR

7 май 2021 : 		 Виски GWAR выйдет весной

1 май 2021 : 		 Новое видео GWAR

26 мар 2021 : 		 Новый ЕР GWAR выйдет весной

24 мар 2021 : 		 GWAR и PUCK HCKY выпустили мерч

22 дек 2020 : 		 Кавер-версия ELTON JOHN от GWAR + MUTOID MAN

11 дек 2020 : 		 GWAR вместе с Catoctin Creek выпускают "Ragnarök Rye"

25 ноя 2020 : 		 Новое видео GWAR

25 ноя 2020 : 		 Акустика от GWAR

7 окт 2020 : 		 Концертное видео GWAR

24 июн 2020 : 		 Вокалист GWAR: «Вряд ли Одерус хотел встать на место Ли»

18 июн 2020 : 		 Памятник Роберту Ли поменяют на изображение вокалиста GWAR

14 июн 2020 : 		 Обучающее видео от GWAR

5 май 2020 : 		 Юбилейный бокс-сет от GWAR

5 май 2020 : 		 GWAR высмеивают Трампа

14 апр 2020 : 		 GWAR: «Ждите после COVID-19 COVID-20»

3 июл 2019 : 		 GWAR откроют памятник Дэйву Броки
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Lizzy Hale в новом видео GWAR



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"The Cutter", новое видео группы GWAR, доступно для просмотра ниже.




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