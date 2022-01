сегодня



Новый альбом GWAR выйдет летом



GWAR выпустят новую работу, получившую название "The New Dark Ages", третьего июня на CD и в цифровом варианте, а также 16 сентября на виниле и кассете на собственном лейбле Pit Records. Альбом основан на комиксе "GWAR In The Duoverse Of Absurdity", который будет представлен третьего июня Z2 Comics.











