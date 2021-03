сегодня



Новый ЕР GWAR выйдет весной



Двадцать восьмого мая GWAR на Pit Records выпустят акустический ЕР "The Disc With No Name":



Side A:



01. Fuck This Place



02. Gonna Kill You



Side B:



01. I'll Be Your Monster



02. The Road Behind













