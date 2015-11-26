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GWAR

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14 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GWAR

20 июл 2021 : 		 Концертный релиз GWAR выйдет осенью

29 июн 2021 : 		 Фигурка от GWAR

7 май 2021 : 		 Виски GWAR выйдет весной

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26 мар 2021 : 		 Новый ЕР GWAR выйдет весной

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25 ноя 2020 : 		 Новое видео GWAR

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7 окт 2020 : 		 Концертное видео GWAR

24 июн 2020 : 		 Вокалист GWAR: «Вряд ли Одерус хотел встать на место Ли»

18 июн 2020 : 		 Памятник Роберту Ли поменяют на изображение вокалиста GWAR

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5 май 2020 : 		 Юбилейный бокс-сет от GWAR

5 май 2020 : 		 GWAR высмеивают Трампа

14 апр 2020 : 		 GWAR: «Ждите после COVID-19 COVID-20»

3 июл 2019 : 		 GWAR откроют памятник Дэйву Броки

28 фев 2019 : 		 GWAR покинул басист

5 окт 2018 : 		 Новое видео GWAR

1 авг 2018 : 		 Вышли винилы GWAR

17 дек 2017 : 		 Видео с выступления GWAR

9 дек 2017 : 		 Обучающее видео от GWAR

7 дек 2017 : 		 Комиксы GWAR будут перевыпущены
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Как DAVE GROHL чуть не оказался в GWAR



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Не нужно долго общаться с Dave'ом Grohl'ом, чтобы понять, почему он назвал свои новые мемуары "The Storyteller" («Рассказчик»). В интервью журналу Rolling Stone для новой обложки с FOO FIGHTERS, а также в своей книге, которая выйдет 4 октября, Dave поделился воспоминаниями, которые варьируются от уморительных до душераздирающих.

Когда он был подростком-барабанщиком, живущим в пригороде Вашингтона, Dave был серьёзно настроен присоединиться к группе GWAR в качестве барабанщика — и даже начал разрабатывать костюм, который он должен был носить.

Вот что он рассказал:

«GWAR искали барабанщика. И я поговорил об этом с их гитаристом Dewey. Он сказал, что это здорово, и что я сам могу придумать свой костюм. Как барабанщик ты не хочешь, чтобы что-то полностью закрывало твоё лицо. Ты хочешь, чтобы твои руки были свободны. Я решил, что это круто и начал рисовать эту штуку. В то время GWAR была группой, которая собирала на концертах около 700 человек, верно? И это очень много. И чем больше я думал об этом, тем больше я размышлял о том, действительно ли мне стоит пригласить своего дядю посмотреть, как я играю, когда повсюду брызжет искусственная кровь и семя?»

How DAVE GROHL Almost Joined GWAR





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