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Как DAVE GROHL чуть не оказался в GWAR



Не нужно долго общаться с Dave'ом Grohl'ом, чтобы понять, почему он назвал свои новые мемуары "The Storyteller" («Рассказчик»). В интервью журналу Rolling Stone для новой обложки с FOO FIGHTERS, а также в своей книге, которая выйдет 4 октября, Dave поделился воспоминаниями, которые варьируются от уморительных до душераздирающих.



Когда он был подростком-барабанщиком, живущим в пригороде Вашингтона, Dave был серьёзно настроен присоединиться к группе GWAR в качестве барабанщика — и даже начал разрабатывать костюм, который он должен был носить.



Вот что он рассказал:



«GWAR искали барабанщика. И я поговорил об этом с их гитаристом Dewey. Он сказал, что это здорово, и что я сам могу придумать свой костюм. Как барабанщик ты не хочешь, чтобы что-то полностью закрывало твоё лицо. Ты хочешь, чтобы твои руки были свободны. Я решил, что это круто и начал рисовать эту штуку. В то время GWAR была группой, которая собирала на концертах около 700 человек, верно? И это очень много. И чем больше я думал об этом, тем больше я размышлял о том, действительно ли мне стоит пригласить своего дядю посмотреть, как я играю, когда повсюду брызжет искусственная кровь и семя?»







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