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*PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе 39
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GWAR

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14 июн 2020 : 		 Обучающее видео от GWAR

5 май 2020 : 		 Юбилейный бокс-сет от GWAR

5 май 2020 : 		 GWAR высмеивают Трампа

14 апр 2020 : 		 GWAR: «Ждите после COVID-19 COVID-20»

3 июл 2019 : 		 GWAR откроют памятник Дэйву Броки

28 фев 2019 : 		 GWAR покинул басист

5 окт 2018 : 		 Новое видео GWAR

1 авг 2018 : 		 Вышли винилы GWAR

17 дек 2017 : 		 Видео с выступления GWAR

9 дек 2017 : 		 Обучающее видео от GWAR

7 дек 2017 : 		 Комиксы GWAR будут перевыпущены

27 окт 2017 : 		 У гитариста GWAR миелофиброз

23 окт 2017 : 		 Новый альбом GWAR доступен для прослушивания

19 окт 2017 : 		 Новое видео GWAR

17 окт 2017 : 		 Новая песня GWAR

14 сен 2017 : 		 Новая песня GWAR

24 авг 2017 : 		 Новое видео GWAR

10 авг 2017 : 		 Новый альбом GWAR выйдет осенью

20 июн 2017 : 		 GWAR исполнили новую песню

15 июн 2017 : 		 Новый альбом GWAR выйдет осенью

29 мар 2017 : 		 Комиксы GWAR выйдут летом

25 май 2016 : 		 GWAR работают над новым, "диким и кровавым" альбомом

8 май 2015 : 		 GWAR расстались с KIM DYLLA

8 апр 2015 : 		 GWAR ответили на иск отца бывшего вокалиста

8 апр 2015 : 		 Отец Дэйва Броки подал в суд на музыкантов GWAR

22 фев 2015 : 		 Поклонники GWAR хотят видеть покойного фронтмена в MORTAL KOMBAT
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|||| 14 июн 2020

Обучающее видео от GWAR



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Гитарист GWAR Pustulus Maximus опубликовал видео, в котором обучает исполнению композиции "Auroch", которая была включена в альбом 2017 года The Blood of Gods.

PUSTULUS MAXIMUS Teaches You GWAR's "Auroch"; Video



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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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