25 ноя 2020



Новое видео GWAR



"Cool Place To Park", новое видео группы GWAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ремастированной версии альбома "Scumdogs Of The Universe", выпущенной тридцатого октября на CD, двойном виниле, кассете и в цифровом варианте.













+0 -1



просмотров: 162