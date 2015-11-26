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GWAR

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25 ноя 2020 : 		 Новое видео GWAR

25 ноя 2020 : 		 Акустика от GWAR

7 окт 2020 : 		 Концертное видео GWAR

24 июн 2020 : 		 Вокалист GWAR: «Вряд ли Одерус хотел встать на место Ли»

18 июн 2020 : 		 Памятник Роберту Ли поменяют на изображение вокалиста GWAR

14 июн 2020 : 		 Обучающее видео от GWAR

5 май 2020 : 		 Юбилейный бокс-сет от GWAR

5 май 2020 : 		 GWAR высмеивают Трампа

14 апр 2020 : 		 GWAR: «Ждите после COVID-19 COVID-20»

3 июл 2019 : 		 GWAR откроют памятник Дэйву Броки

28 фев 2019 : 		 GWAR покинул басист

5 окт 2018 : 		 Новое видео GWAR

1 авг 2018 : 		 Вышли винилы GWAR

17 дек 2017 : 		 Видео с выступления GWAR

9 дек 2017 : 		 Обучающее видео от GWAR

7 дек 2017 : 		 Комиксы GWAR будут перевыпущены

27 окт 2017 : 		 У гитариста GWAR миелофиброз

23 окт 2017 : 		 Новый альбом GWAR доступен для прослушивания

19 окт 2017 : 		 Новое видео GWAR

17 окт 2017 : 		 Новая песня GWAR

14 сен 2017 : 		 Новая песня GWAR

24 авг 2017 : 		 Новое видео GWAR

10 авг 2017 : 		 Новый альбом GWAR выйдет осенью

20 июн 2017 : 		 GWAR исполнили новую песню

15 июн 2017 : 		 Новый альбом GWAR выйдет осенью

29 мар 2017 : 		 Комиксы GWAR выйдут летом
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|||| 25 ноя 2020

Новое видео GWAR



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"Cool Place To Park", новое видео группы GWAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ремастированной версии альбома "Scumdogs Of The Universe", выпущенной тридцатого октября на CD, двойном виниле, кассете и в цифровом варианте.

GWAR Drops New





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