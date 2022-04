сегодня



Новое видео GWAR



"Mother Fucking Liar", новое видео группы GWAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The New Dark Ages", выходящего третьего июня на CD и в цифровом варианте и 16 сентября на кассете и виниле.



Трек-лист:



"New Dark Age

"Blood Libel

"Berserker Mode

"Mother Fucking Liar

"Unto The Breach

"Completely Fucked

"The Cutter

"Rise Again

"The Beast Will Eat Itself

"The Venom Of The Platypus

"Ratcatcher

"Bored To Death

Death Whistle Suite:

"Temple Ascent"

"Starving Gods"

"Deus Ex Monstrum"







