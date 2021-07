20 июл 2021



Концертный релиз GWAR выйдет осенью



GWAR десятого сентября на Pit Records выпустят концертную работу "Scumdogs Live":



* The Salamanizer



* The Years Without Light



* Sexecutioner



* Black And Huge



* Vlad The Impaler



* Death Pod



* Maggots



* Love Surgery



* Horror Of Yig



* King Queen



* Sick Of You



* Techno's Song



* U Ain't Shit



* Cool Place To Park



* Slaughterama



With bonus content on the DVD and Blu-ray:



* Behind The Scenes With Sleazy P Martini



* The Return Of Techno Destructo



* Bälsäc And Jizmak Meet A Young Fan



* Backstage With The Bad Biker Bitch



* Pustulus Amp Check



* Bonesnapper Meets The Sexecutioner



* Slymenstra's Green Room



Plus



* Behind The Murder



* Ronan On Scumdogs



* Espresso Destructo Coffee



* Vinyl To Die For



* Liquid Death - Keep The Underworld Beautiful



Special Bonus



* A Glimpse Behind The (Actual) Scenes



* Audio Commentary From GWAR



+0 -0



просмотров: 201