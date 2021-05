сегодня



Новое видео GWAR



"Fuck This Place", новое видео группы GWAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Disc With No Name", выходящего 28 мая на Pit Records.



Трек-лист:



Side A:



01. Fuck This Place



02. Gonna Kill You



Side B:



01. I'll Be Your Monster



02. The Road Behind













