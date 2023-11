7 ноя 2023



Из GWAR уходит гитарист



BRENT PURGASON опубликовал следующее сообщение:



«11 лет назад мне посчастливилось стать участником величайшей в мире шок-рок-н-ролльной группы. Сегодня я объявляю о своем уходе из нее.



Играть и выступать в качестве Pustulus Maximus было очень приятно, и я буду вечно благодарен за это.



Я хочу выразить свою глубочайшую признательность за поддержку, оказанную мне поклонниками за все эти годы. Они были добры, великодушны и с энтузиазмом относились к группе и моей персоне на протяжении всего моего пребывания в команде, и я не мог бы и мечтать о том, чтобы когда-либо выступать перед более многочисленной аудиторией. Для меня было честью проливать на вас кровь.



GWAR и впредь будет получать мою поддержку. Я ухожу на хороших условиях и буду продолжать помогать за кулисами. В какой степени, я пока не представляю, но наши творческие жизни по-прежнему очень сильно связаны друг с другом.



Что касается поклонников, то я надеюсь, что вы продолжите демонстрировать свою любовь и энтузиазм в отношении группы, поскольку я уверен, что будущее будет наполнено еще большим количеством крови и мяса.



"Уход" навевает множество воспоминаний, и главное из них — звонок Дэйва Броки, когда он ехал домой по Лейксайд-авеню. Он кричал в трубку: "Чувак! Ты в группе!". Это был замечательный момент, и у меня разрывается сердце от мысли, что больше никто и никогда не получит такого звонка. Это напоминание о том, что это была совсем другая группа, когда я пришел в нее, и я был совсем другим человеком. Люди растут, и приоритеты меняются.



От всей души благодарю участников GWAR, которые пригласили меня не только выступить, но и стать участником группы, другом и братом. Я счастлив, что смог разделить с вами множество сцен по всему миру и что меня поддерживала самая трудолюбивая команда в индустрии.



Я мог бы сказать и поразмышлять о многом, но я завершу это заявление и оставлю вас с отрывком из песни "A Farewell To Kings" группы RUSH:



When they turn the pages of history

When these days have passed long ago

Will they read of us with sadness

For the seeds that we let grow?

We turned our gaze

From the castles in the distance

Eyes cast down

On the path of least resistance





